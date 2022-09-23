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廈航棄波音選空巴 斥資逾48億美元 買40架A320 NEO

記者林則宏／即時報導
在中美關係惡化下，中國航空公司採購新機全面轉向歐洲的空中巴士。(取自中國航空新聞網）
在中美關係惡化下，中國航空公司採購新機全面轉向歐洲的空中巴士。(取自中國航空新聞網）

在中美關係惡化下，波音公司來自中國市場的訂單正在流失。中國南方航空22日晚間公告稱，旗下子公司廈門航空已於當日與空中巴士簽訂協議，將向空巴公司購買40架A320 NEO系列飛機，總金額超過新台幣1,500億元。上海《澎湃新聞》指出，目前廈門航空機隊全購自波音，主要為波音737系列和787系列飛機。

不過，廈門航空轉向早有跡可循。去年10月，南航就曾公告一份董事會決議，批准關於廈門航空租賃15架A321 NEO飛機。

報導稱，A320 NEO系列飛機公開市場報價為每架約1.05億美元至1.36億美元。40架A320 NEO系列飛機的基本價格約48.48億美元，上述基本價格包括機身和發動機。

廈門航空採購的這40架A320 NEO系列飛機，計劃於2024年至2027年分批交機。

南航董事會稱，本次飛機交易符合南航和廈門航空「十四五」機隊規劃，當前市場時機有利於爭取更佳購機條件，本次飛機交易將使南航及廈門航空運力有所增長，有助於增強南航和廈門航空的市場競爭力。

南航半年報資料顯示，截至今年6月30日，南航集團累計擁有340架A320系列飛機，其中自購125架。

《澎湃新聞》指出，A320 NEO系列飛機是空巴最新一代窄體機機型，是其最暢銷的A320系列飛機的新型發動機選裝方案（New Engine Option），也是目前空巴在單通道窄體機市場的主力產品。

A320 NEO系列座位數從120至220座不等，航程依據不同機型在6,400至8,700公里。與原A320系列飛機相比，A320 NEO能降低20%的燃油消耗和二氧化碳排放、5%的機體維護成本和14%的單座現金運營成本。

今年7月1日，南方航空、中國國航和中國東航先後宣布，擬購買292架空巴A320 NEO客機，目錄價格總計高達372.57億美元，成為中國三大航空公司有史以來飛機購買訂單中，數量最大、訂單金額最高的單筆訂單。

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