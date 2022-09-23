我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

1天300元 雲南、重慶部分地區隔離收費 網轟：政府搶錢

中國新聞組／北京23日電
雲南省部分下轄市對集中隔離場所的人員實行收費管理。圖為雲南某城市正為隔離的老人進行核酸檢測示意圖。（新華社）
雲南省部分下轄市對集中隔離場所的人員實行收費管理。圖為雲南某城市正為隔離的老人進行核酸檢測示意圖。（新華社）

雲南省、重慶市部分地區開始對新入住集中隔離場所人員採收費管理，每人每天費用100至300元不等。此規定引起輿論不滿，有網民表示，疫情三年民眾生活吃緊，集中隔離點還要高額收費，砲轟「政府搶錢」。

雲南省昭通市彞良縣發通告，22日零時起所有新入住彞良集中隔離場所的人員實行收費管理，按每人183元/天標準收繳隔離期間食宿費用；通告還提到須一次性支付費用。

昭通市下屬另一個縣——鎮雄縣日前也發布通告，21日起鎮雄也對隔離場所實行收費管理。界面新聞報導，收費標準是，陽光留觀點、縣二院留觀點、五德養老院留觀點、赤水源集中隔離點，每人每天100元；斯威特賓館等城區集中隔離場所，每人每天150元；其餘各鄉鎮集中隔離場所，每人每天不超過150元。

官方並通告稱，隔離人員如果拒不支付費用、提交虛假證明材料或拒不配合集中隔離場所相關規定要求的，將交由公安部門追責。所有被隔離人員在入住隔離場所時，同樣須按標準現場一次性支付費用。

有網民表示：「長時間抗疫導致政府人力物力財力趨緊，隔離應該收費。那三年老百姓積極配合抗疫，我們就不吃緊？何況雲南鎮雄經濟就不發達，老百姓生活更吃緊，集中隔離點還要收那麼高的費用，幹嘛不直接搶？」

另據四川「長壽發布」報導，鑑於當前疫情防控形勢嚴峻複雜，決定對在長壽區集中隔離醫學觀察的人員，在集中隔離期間收取一定的食宿費用。收費標準為1.晏家二期公租房隔離點：300元/人/天（含餐費60元/人/天）。2.隔離酒店：房費按徵用酒店協議的客房價格進行收取，餐費按60元/人/天收取。

網友紛紛表示不滿，「沒錢的人怎麼支付」、「我是農村的，現在的農村人掙50元都是奢望」、「你未經他人苦，才可以如此輕鬆的說出這種話，真的壞到骨子裡」；有網友說，「一家四口南方倆老人一般六口，一人150元，一天接近1000元，14天隔離1萬4000元」。

有網友嘲諷：「如果可以這樣，各地財政就打開活水源頭，隔離場所就像飼養場，可以有計畫地一批一批出欄了，絕不留空窗期。」

疫情 公安 醫學

上一則

海拔4800米雪地設方艙 「凍死藏民？」 求救視頻引關注

下一則

防疫年頭限制到年尾 多地再籲十一長假「就地過節」

延伸閱讀

中共20大前清貪官 上海、重慶公安局長獲重刑

中共20大前清貪官 上海、重慶公安局長獲重刑
集體霸凌新人 賓州密德鎮地區高中美足隊10球員遭起訴

集體霸凌新人 賓州密德鎮地區高中美足隊10球員遭起訴
雲南研究生懷孕休學 網轟戀愛腦斷前程 人民網：別說教

雲南研究生懷孕休學 網轟戀愛腦斷前程 人民網：別說教
8月手機接單 東協地區創高

8月手機接單 東協地區創高

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周