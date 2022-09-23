1天300元 雲南、重慶部分地區隔離收費 網轟：政府搶錢

雲南省部分下轄市對集中隔離場所的人員實行收費管理。圖為雲南某城市正為隔離的老人進行核酸檢測示意圖。（新華社）

雲南省、重慶市部分地區開始對新入住集中隔離場所人員採收費管理，每人每天費用100至300元不等。此規定引起輿論不滿，有網民表示，疫情 三年民眾生活吃緊，集中隔離點還要高額收費，砲轟「政府搶錢」。

雲南省昭通市彞良縣發通告，22日零時起所有新入住彞良集中隔離場所的人員實行收費管理，按每人183元/天標準收繳隔離期間食宿費用；通告還提到須一次性支付費用。

昭通市下屬另一個縣——鎮雄縣日前也發布通告，21日起鎮雄也對隔離場所實行收費管理。界面新聞報導，收費標準是，陽光留觀點、縣二院留觀點、五德養老院留觀點、赤水源集中隔離點，每人每天100元；斯威特賓館等城區集中隔離場所，每人每天150元；其餘各鄉鎮集中隔離場所，每人每天不超過150元。

官方並通告稱，隔離人員如果拒不支付費用、提交虛假證明材料或拒不配合集中隔離場所相關規定要求的，將交由公安 部門追責。所有被隔離人員在入住隔離場所時，同樣須按標準現場一次性支付費用。

有網民表示：「長時間抗疫導致政府人力物力財力趨緊，隔離應該收費。那三年老百姓積極配合抗疫，我們就不吃緊？何況雲南鎮雄經濟就不發達，老百姓生活更吃緊，集中隔離點還要收那麼高的費用，幹嘛不直接搶？」

另據四川「長壽發布」報導，鑑於當前疫情防控形勢嚴峻複雜，決定對在長壽區集中隔離醫學 觀察的人員，在集中隔離期間收取一定的食宿費用。收費標準為1.晏家二期公租房隔離點：300元/人/天（含餐費60元/人/天）。2.隔離酒店：房費按徵用酒店協議的客房價格進行收取，餐費按60元/人/天收取。

網友紛紛表示不滿，「沒錢的人怎麼支付」、「我是農村的，現在的農村人掙50元都是奢望」、「你未經他人苦，才可以如此輕鬆的說出這種話，真的壞到骨子裡」；有網友說，「一家四口南方倆老人一般六口，一人150元，一天接近1000元，14天隔離1萬4000元」。

有網友嘲諷：「如果可以這樣，各地財政就打開活水源頭，隔離場所就像飼養場，可以有計畫地一批一批出欄了，絕不留空窗期。」