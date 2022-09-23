迎十一 天安門廣場巨型花果籃高18米

廣場中心花壇布置。(取材自北京日報)

北京市園林綠化局22日公布2022年十一慶典天安門 廣場及長安街沿線花卉布置方案。花卉布置工作預計25日左右完工亮相。

北京日報報導，今年花壇布置以「喜迎二十大 ，奮進新征程」為主題，天安門廣場中心布置「祝福祖國」巨型花果籃，14組精心設計實施的立體花壇將在長安街沿線精采亮相。

天安門廣場中心「祝福祖國」巨型花果籃，頂高18米，以喜慶的花果籃為主景。籃內主花材選取了十種花卉和十種水果象徵十全十美，體現花團錦簇、碩果累累喜迎20大 的美好寓意。花壇底部直徑48米，為向日葵圖案，寓意朵朵葵花向太陽。花籃籃體南側書寫「祝福祖國，1949-2022」，北側書寫「喜迎二十大」。20大會議期間，「喜迎二十大」將更換為「喜慶二十大」字樣。

天安門廣場兩側綠地延續吉祥如意花帶布置方式，花卉布置總面積5050平方米，兩側還將布置花球共18個。

今年，長安街沿線將布置主題花壇14處。東長安街七處花壇以新發展理念（創新、協調、綠色、開放、共享）為主線，展示黨的18大以來取得的輝煌成就，西長安街七處花壇以人民為中心共創美好生活（健康、綠色、文化、富裕等）為主線，描繪人民幸福生活新篇章及展望美好未來。