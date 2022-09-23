我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

迎十一 天安門廣場巨型花果籃高18米

中國新聞組／北京23日電
廣場中心花壇布置。(取材自北京日報)
廣場中心花壇布置。(取材自北京日報)

北京市園林綠化局22日公布2022年十一慶典天安門廣場及長安街沿線花卉布置方案。花卉布置工作預計25日左右完工亮相。

北京日報報導，今年花壇布置以「喜迎二十大，奮進新征程」為主題，天安門廣場中心布置「祝福祖國」巨型花果籃，14組精心設計實施的立體花壇將在長安街沿線精采亮相。

天安門廣場中心「祝福祖國」巨型花果籃，頂高18米，以喜慶的花果籃為主景。籃內主花材選取了十種花卉和十種水果象徵十全十美，體現花團錦簇、碩果累累喜迎20大的美好寓意。花壇底部直徑48米，為向日葵圖案，寓意朵朵葵花向太陽。花籃籃體南側書寫「祝福祖國，1949-2022」，北側書寫「喜迎二十大」。20大會議期間，「喜迎二十大」將更換為「喜慶二十大」字樣。

天安門廣場兩側綠地延續吉祥如意花帶布置方式，花卉布置總面積5050平方米，兩側還將布置花球共18個。

今年，長安街沿線將布置主題花壇14處。東長安街七處花壇以新發展理念（創新、協調、綠色、開放、共享）為主線，展示黨的18大以來取得的輝煌成就，西長安街七處花壇以人民為中心共創美好生活（健康、綠色、文化、富裕等）為主線，描繪人民幸福生活新篇章及展望美好未來。

雙子座大廈布置「喜迎（慶）盛會」花壇，花壇頂高7.5米，以彩虹門為主景，鑲嵌有「喜迎二十大」組字，烘托喜迎盛會的喜慶氛圍，以實際行動和優異的成績迎接20大召開。20大會議期間，「喜迎二十大」將更換為「喜慶二十大」。

今年花壇布置以「喜迎二十大，奮進新征程」為主題。(取材自北京日報)
今年花壇布置以「喜迎二十大，奮進新征程」為主題。(取材自北京日報)

二十大 天安門 20大

上一則

21摘陝女網購毒蛇被咬死 母怒告賣家快遞平台 6被告判賠

下一則

反對「鐵桶化管理」 學生喊「遼寧別開學」

延伸閱讀

粉絲湧機場求別塌房 王嘉爾表情尷尬

粉絲湧機場求別塌房 王嘉爾表情尷尬
雲頂世界Catskills賭場玩樂賺取積分　有機會贏取凱迪拉克休旅車

雲頂世界Catskills賭場玩樂賺取積分　有機會贏取凱迪拉克休旅車
誰該坐在圓形大浴缸裡？

誰該坐在圓形大浴缸裡？
內州男慶生 坐巨型南瓜划11小時38哩 挑戰金氏紀錄

內州男慶生 坐巨型南瓜划11小時38哩 挑戰金氏紀錄

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周