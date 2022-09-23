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廈航棄波音選空客 砸338億元買40架飛機

中國新聞組／北京23日電

南方航空22日公告，子公司廈門航空與空客(另譯空巴)公司簽訂協議，購買40架A320NEO系列飛機。A320NEO系列公開市場報價為每架約1.05億美元至1.36億美元，40架基本價格約為48.48億美元（約338.38億元人民幣）。

上游新聞報導，公司稱，上述40架A320NEO系列機計畫於2024年至2027年分批交付廈門航空。

公司董事會認為，本次飛機交易符合本公司和廈門航空「十四五」機隊規畫，當前市場時機有利於爭取更佳購機條件， 本次飛機交易將使本公司及廈門航空運力有所增長，有助於增強本公司和廈門航空的市場競爭力。

另據證券時報報導，廈門航空此前擁有全波音飛機機隊，曾是波音的忠實客戶。通過此次交易，空巴將成為廈門航空的新夥伴。

公開資料顯示，A320NEO是空客A320系列飛機的改進機型，裝配新型高效發動機和鯊鰭小翼。飛機客艙標準150座（兩級客艙），最大180座。

港媒報導，今年7月，中國向空巴購買292架飛機後，美國波音公司隨後曾發聲明稱「令人非常失望」，稱是「地緣政治差異的分歧」限制了飛機出口，並希望中美對話。

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