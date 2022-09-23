海拔4800米雪地設方艙 「凍死藏民？」 求救視頻引關注

日喀則傳出的視頻，藏人被隔離至冰天雪地的帳篷。（取材自推特）

西藏防疫 措施加劇，部分地區實施「靜默」封控超過40天。據美國之音報導，許多藏人冒險拍視頻求救；視頻顯示，數以千計的人半夜排隊被運往條件惡劣的隔離場所，不僅缺乏衛生、食物和醫護，母親與稚子分離，還在海拔4800米雪地設立方艙，難道是要凍死藏民？

據報導，網上數以百計來自拉薩的呼籲，引起外界對隔離營關注；從一段視頻可看到，拉薩兩座清真寺前排著隊的大巴，將數以千計來自西藏穆斯林河壩林社區的民眾拉往隔離營。

一名藏人婦女抱怨被當作罪犯對待；她說，當局無力妥善管理隔離營，就該讓陽性者居家隔離，「即使死亡也是死在自己家中」。

另一名藏人婦女表示，因為核酸檢測 結果不確定，丈夫和3個小孩子被迫與800人一起隔離，小孩發高燒，但沒有醫生、醫藥或醫療照顧。在另一段音頻中，一藏人父親在隔離中心向官員請求，不要將他剛滿周歲的嬰兒與家人分開。

自由亞洲電台報導，從視頻推文寫著：「15日拉薩整個村子居民都被清空隔離，在集中營沒飯吃、挨餓，搶也搶不到食物」、「拉薩大規模拉人去隔離，被拉者還要自帶被褥，比納粹集中營還慘。」

來自日喀則的視頻可見，冰天雪地上一個個藍色輕薄帳篷，「大白」穿梭指揮；推文寫著：「在海拔4800米雪地設立方艙，為了凍死藏民嗎？」

視頻中藏人也提到，很多藏人健康碼「綠碼」，當局不分陰性、陽性全關在一起，一個晚上就多出1000多人染疫，質疑是防疫還是造成集體染疫？有人還指，藏區官員8月底宣稱基本實現社會清零根本是謊言，實際是一批批拉去隔離，解封遙遙無期。

報導指出，很多年輕藏人冒險講出防疫問題，是擔心老人撐不下去；但視頻中都先表示自己「熱愛國家、擁護國家統一，不是為分裂、不是抹黑共產黨」，以強調愛黨愛國自保。