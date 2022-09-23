我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

海拔4800米雪地設方艙 「凍死藏民？」 求救視頻引關注

中國新聞組／北京23日電
日喀則傳出的視頻，藏人被隔離至冰天雪地的帳篷。（取材自推特）
日喀則傳出的視頻，藏人被隔離至冰天雪地的帳篷。（取材自推特）

西藏防疫措施加劇，部分地區實施「靜默」封控超過40天。據美國之音報導，許多藏人冒險拍視頻求救；視頻顯示，數以千計的人半夜排隊被運往條件惡劣的隔離場所，不僅缺乏衛生、食物和醫護，母親與稚子分離，還在海拔4800米雪地設立方艙，難道是要凍死藏民？

據報導，網上數以百計來自拉薩的呼籲，引起外界對隔離營關注；從一段視頻可看到，拉薩兩座清真寺前排著隊的大巴，將數以千計來自西藏穆斯林河壩林社區的民眾拉往隔離營。

一名藏人婦女抱怨被當作罪犯對待；她說，當局無力妥善管理隔離營，就該讓陽性者居家隔離，「即使死亡也是死在自己家中」。

另一名藏人婦女表示，因為核酸檢測結果不確定，丈夫和3個小孩子被迫與800人一起隔離，小孩發高燒，但沒有醫生、醫藥或醫療照顧。在另一段音頻中，一藏人父親在隔離中心向官員請求，不要將他剛滿周歲的嬰兒與家人分開。

自由亞洲電台報導，從視頻推文寫著：「15日拉薩整個村子居民都被清空隔離，在集中營沒飯吃、挨餓，搶也搶不到食物」、「拉薩大規模拉人去隔離，被拉者還要自帶被褥，比納粹集中營還慘。」

來自日喀則的視頻可見，冰天雪地上一個個藍色輕薄帳篷，「大白」穿梭指揮；推文寫著：「在海拔4800米雪地設立方艙，為了凍死藏民嗎？」

視頻中藏人也提到，很多藏人健康碼「綠碼」，當局不分陰性、陽性全關在一起，一個晚上就多出1000多人染疫，質疑是防疫還是造成集體染疫？有人還指，藏區官員8月底宣稱基本實現社會清零根本是謊言，實際是一批批拉去隔離，解封遙遙無期。

報導指出，很多年輕藏人冒險講出防疫問題，是擔心老人撐不下去；但視頻中都先表示自己「熱愛國家、擁護國家統一，不是為分裂、不是抹黑共產黨」，以強調愛黨愛國自保。

據了解，「拉薩發布」微信公眾號消息，拉薩17日曾召開記者會，拉薩市委常委、常務副市長占堆公開向民眾及滯留拉薩人員對防疫準備不足、能力不足表示歉意，方艙醫院開艙倉促問題、物資保供不及時等問題。

大批被等著送至隔離點的藏人自帶棉被家當。（取材自推特）
大批被等著送至隔離點的藏人自帶棉被家當。（取材自推特）

防疫 微信 檢測

上一則

中國外長王毅會俄外長 促烏克蘭和談

下一則

1天300元 雲南、重慶部分地區隔離收費 網轟：政府搶錢

延伸閱讀

台29日起「微解封」 3+4前3天可1人1室 全面恢復免簽

台29日起「微解封」 3+4前3天可1人1室 全面恢復免簽
港防疫嚴 專家：部分外籍金融人才遷往新加坡

港防疫嚴 專家：部分外籍金融人才遷往新加坡
IATA批香港防疫僵化 失去國際航空樞紐地位

IATA批香港防疫僵化 失去國際航空樞紐地位
中國防疫太嚴…2025年前 四分之一iPhone或由印度製造

中國防疫太嚴…2025年前 四分之一iPhone或由印度製造

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周