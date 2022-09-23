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防疫年頭限制到年尾 多地再籲十一長假「就地過節」

中國新聞組／北京23日電
中國十一長假將至，儘管多地要求民眾不出遠門，今年火車等旅遊相關銷售依然火爆。圖為昆明動車正忙檢修，以因應十一長假運輸。（新華社）
中國十一長假將至，儘管多地要求民眾不出遠門，今年火車等旅遊相關銷售依然火爆。圖為昆明動車正忙檢修，以因應十一長假運輸。（新華社）

中國10月1日起將有7天長假，但為防疫，多地呼籲民眾「就地過節」，但十一假期部分車次火車票仍銷售火爆，機票價格猛漲達三倍，不少民眾說，從年初「就地過年」，歷經五一、端午節、中秋節還是不能「旅行自由」，早就悶得慌，這次決定不甩禁令，再怎麼樣也要出門走走；只是目前每日取消上千航班已是疫情下的常態。

目前對十一長假已發出倡議要居民就地過節的，包括北京、上海、湖南、湖北武漢、河北石家莊、福建福州、廣東廣州、四川成都、浙江杭州、江蘇蘇州等地，規定包括：不去中高風險地區和報告確診病例地區旅遊、出差、探親，盡量減少跨地市、跨省出行。北京並要求「堅持不去七日內出現本土疫情的縣（市、區、旗）旅遊或出差」。

另不少網民21日紛紛在網上貼出航班取消的截圖，表示包括南京、上海、廣州、廈門等地機場在當天取消超過1228班次航班，一度引發民眾恐慌。不過稍晚第一財經報導澄清稱，航班取消已是疫情下的常態，並非21日才有的特殊現象。

據了解，受疫情影響，整個2022年上半年，中國民航預估旅客運輸量僅近1.2億人次，較2021年下降52.0%。

至於民眾何時能恢復正常生活，財新網昨天引述中國疾控中心指出，疫苗是結束新冠大流行的關鍵因素，需要為「最後的10％」人群的疫苗接種付出努力，適時接種第二劑加強針（第四劑疫苗）。因為「最後的10％」有許多是老年人，一旦感染將承受巨大痛苦。有效的人群免疫力必須「逐人建立」，直到所有人都得到保護。

儘管如此，十一假期部分車次火車票仍銷售火爆。紅星新聞報導，9月29日、30日和10月1日，北京至上海、天津等十餘個城市所有已開售列車均無餘票。三亞在發布解除全域臨時靜態管理通告當天，火車票搜索量暴漲16倍，機票訂票量環比前一日同時段增加113%。

十一期間，機票價格漲幅也較為明顯。去哪兒平台數據顯示，9月15日平均支付價格是一周前的三倍，不少航線9月30日出發機票價格已從2至3折飆升至全價。多地酒店在十一假期期間價格均有不同幅度的上漲，部分民宿低價位房型已售罄。

去哪兒網平台數據顯示，上海、深圳、廣州、昆明、北京、西安、杭州、南京、重慶、瀋陽是前十熱門目的地。

中國十一長假將至，儘管多地要求民眾不出遠門。圖為2021年十一長假，環球影城擠滿...
中國十一長假將至，儘管多地要求民眾不出遠門。圖為2021年十一長假，環球影城擠滿遊客。（中新社資料照片）

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