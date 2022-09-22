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21歲單親媽送外賣 逼哭網友：跟她比自慚形穢

中國新聞組╱綜合報導
年僅21歲的小陳在安慶市打工送外賣。（視頻截圖）
年僅21歲的小陳在安慶市打工送外賣。（視頻截圖）

近日有網友發布一則訪談影片，在安徽安慶市有一位送外賣的單親媽媽，今年才21歲，稚嫩的臉龐，笑容極其療癒，她姓陳，稱送外賣是想給女兒更好的生活；小陳還分享了自己的人生經歷，讓全網心疼，被網友們封為「勵志寶媽」，許多人看了影片後紛紛表示：「不知不覺掉下淚來」「與她比自慚形穢」。

瀟湘晨報報導，小陳說，她與丈夫原本在江西生活，女兒五六個月大的時候，丈夫因車禍去世，婆婆拿到賠償金後就把她和孩子趕出來了，從此她獨自撫養女兒。但小陳絲毫沒有向命運低頭，她說，「這有什麼不容易的，現在不吃苦，什麼時候吃苦啊？（我）才21歲，正是吃苦的時候。」樂觀的小陳眼淚盈滿眼眶，但她沒讓眼淚掉下來，「剛開始女兒六個月大的時候，我就在安慶送外賣，把女兒背在前面。」

小陳說，她離開江西是因為想帶著女兒努力生活，「我爸媽不同意我帶孩子，但我既然生下她，肯定要負責任的呀。」

聽到許多網友稱讚「太偉大」，小陳平靜地說：「都說為母則剛，每個媽媽都是這樣的。」拍攝影片的博主想給小陳的女兒一個紅包，但被小陳謝絕：「這是個人的底線，你不能觸碰我的底線，這個我真不要。」小陳還說自己不需要幫忙，「我想靠自己」。

據報導，小陳說她的長期目標是掙錢把女兒養大，「讓她上大學，不能像我一樣那麼早就結婚；而短期目標是想要買個小房子和女兒一起生活，只要小小的就行，她跟我住在一起就行。」

小陳的訪談影片一發布，立刻引發了許多網友關注，視頻累計點讚量上百萬。

小陳公司的領導也有對她伸出援手，但她說其實自己什麼都不需要，「都過去了，我能靠自己，大家可以幫助更需要幫助的人。」順豐同城公共事務工作人員回應，小陳婉拒了採訪，「她本人是希望能通過努力，去追求自己的幸福，不希望別人過多去打擾和干涉。」

小陳稚嫩的臉龐，一臉嬰兒肥，水汪汪的大眼睛，笑容極其治癒。(取材自瀟湘晨報)
小陳稚嫩的臉龐，一臉嬰兒肥，水汪汪的大眼睛，笑容極其治癒。(取材自瀟湘晨報)

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