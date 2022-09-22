女大生家族13人讀同大學 網友：校慶晚宴直接包1桌
遼寧大連海事大學輪機工程專業一位新生劉芮瑄，特別的是，她是家族中第13位考入該校的成員，令不少網友嘖嘖稱奇，甚至認為情節可被拍成電視劇。
香港01報導，這61年內，劉芮瑄的外公（輪機工程專業）、外婆（輪機工程專業）、五姨公（基礎部師資班）、大姨（管理信息系統）、爸爸（計算機及應用）、媽媽（本科國際海事研究生國際法學）、二姨（法學碩士）、舅父（航海技術專業）、舅母（國際經濟法）、五姨（道橋專業博士）、五姨夫（道橋專業博士）、表哥（計算機及應用）皆先後考入大連海事大學，劉芮瑄則是家族中第13個「校友」，堪稱一段傳奇。
1961年起，劉芮瑄的外公潘吉元懷著為國家進行海洋建設的夢想，考入了大連海事大學前身大連海運學院的輪機工程專業，同年，她的外婆朱雲霞也考入同一專業，兩人就此從校園開始相識、相愛。在他們耳濡目染下，劉芮瑄的父母以及一眾親戚也不約而同地選擇同一所學校，劉芮瑄說：「我們都為自己是海大人而自豪。」
除了見證了母校的發展及變遷，劉芮瑄家族三代人還見證了中國航海事業的蓬勃發展，當中，外公成為了高級輪機長，外婆、大姨成為船舶工程師，舅父是現任遠洋船長。
據報導，網友看了消息後紛紛稱讚，「學霸家庭」「一家人可以包條遠洋大輪船了」「這要是有校慶晚宴，一家人可以直接坐一桌」，甚至有人說，「可以拍電視劇了！」
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