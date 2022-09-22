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女大生家族13人讀同大學 網友：校慶晚宴直接包1桌

中國新聞組╱綜合報導
1961年，劉芮瑄的外公潘吉元懷著為國家進行海洋建設的夢想考入了大連海事大學前身大連海運學院的輪機工程專業，同年，外婆朱雲霞也考入同一專業，兩人就此從校園開始相識、相愛。(取材自中國青年報)
1961年，劉芮瑄的外公潘吉元懷著為國家進行海洋建設的夢想考入了大連海事大學前身大連海運學院的輪機工程專業，同年，外婆朱雲霞也考入同一專業，兩人就此從校園開始相識、相愛。(取材自中國青年報)

遼寧大連海事大學輪機工程專業一位新生劉芮瑄，特別的是，她是家族中第13位考入該校的成員，令不少網友嘖嘖稱奇，甚至認為情節可被拍成電視劇。

香港01報導，這61年內，劉芮瑄的外公（輪機工程專業）、外婆（輪機工程專業）、五姨公（基礎部師資班）、大姨（管理信息系統）、爸爸（計算機及應用）、媽媽（本科國際海事研究生國際法學）、二姨（法學碩士）、舅父（航海技術專業）、舅母（國際經濟法）、五姨（道橋專業博士）、五姨夫（道橋專業博士）、表哥（計算機及應用）皆先後考入大連海事大學，劉芮瑄則是家族中第13個「校友」，堪稱一段傳奇。

1961年起，劉芮瑄的外公潘吉元懷著為國家進行海洋建設的夢想，考入了大連海事大學前身大連海運學院的輪機工程專業，同年，她的外婆朱雲霞也考入同一專業，兩人就此從校園開始相識、相愛。在他們耳濡目染下，劉芮瑄的父母以及一眾親戚也不約而同地選擇同一所學校，劉芮瑄說：「我們都為自己是海大人而自豪。」

除了見證了母校的發展及變遷，劉芮瑄家族三代人還見證了中國航海事業的蓬勃發展，當中，外公成為了高級輪機長，外婆、大姨成為船舶工程師，舅父是現任遠洋船長。

據報導，網友看了消息後紛紛稱讚，「學霸家庭」「一家人可以包條遠洋大輪船了」「這要是有校慶晚宴，一家人可以直接坐一桌」，甚至有人說，「可以拍電視劇了！」

劉芮瑄為大連海事大學輪機工程專業新生。(取材自中國青年報)
劉芮瑄為大連海事大學輪機工程專業新生。(取材自中國青年報)
劉芮瑄的姥姥朱雲霞。(取材自中國青年報)
劉芮瑄的姥姥朱雲霞。(取材自中國青年報)

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