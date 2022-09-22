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浙大博士送外賣惹議 發影片道歉：孩子重病

中國新聞組╱綜合報導
孟偉在社交平台發布道歉視頻。(視頻截圖)
孟偉在社交平台發布道歉視頻。(視頻截圖)

浙江大學博士外賣員孟偉日前成為網友關注的熱點，針對他發布的道歉影片，不少網友留言表示，職業不分貴賤，憑自己努力賺錢不丟人；近日孟偉再次發布影片，表示送外賣是一項正經的工作，可以帶給他較穩定的收入，讓他在科研之餘緩解焦慮。

極目新聞報導，今年31歲的孟偉，2014年從浙大本科畢業後，成為直博生進入控制科學與工程學院，今年已經是孟偉讀博士的第八年，也是他延期畢業的第3年。

孟偉整個博士期間，研究進展非常緩慢，巨大壓力之下還服用一些抗抑鬱的藥物，人也胖了60多斤。除了讀博不順利，2021年6月，他的孩子一出生就患上爆發性心肌炎，經歷四次病危搶救，他的經濟也陷入了窘境，因此想到了送外賣。

據報導，後來孟偉開通社交帳號，把自己的經歷發到網上，沒想到「浙江大學博士生送外賣」這個話題突然火了起來，瀏覽量達700萬，雖然有人給他鼓勵，但也引來許多批評：「浪費了你的知識」，還有網友指責他歪曲事實、在博眼球。

隨後，孟偉在社交平台發布一則道歉影片，稱自己給浙江大學丟人了，並微微鞠躬。影片一發出，迅速登上熱榜。21日中午，孟偉再次發布視頻稱，送外賣是一項正經的工作，這份工作可以給他較為穩定的收入來源，也有許多網友挺他，「憑自己努力賺錢不丟人」。

不過也有許多網友質疑，博士念了8年沒畢業，似乎有點難以理解。都市快報此前報導，孟偉所在學院曾回應稱，孟偉將結業原因歸結為參與橫向項目過多、導師指導不夠是不客觀的，他忽視了自身存在的諸多問題，將大量的精力花在「橫向課題」和學生工作之上，而沒有專注於學術研究的主業，遲遲達不到論文發表要求。

孟偉在送外賣。(視頻截圖)
孟偉在送外賣。(視頻截圖)

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