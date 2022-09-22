「中國天眼」觀測快速射電暴動態演化 獲重要成果

「中國天眼」FAST觀測快速射電暴模擬圖。(取材自央視新聞)

據中科院國家天文台消息，由中科院國家天文台、北京 大學等單位的科研人員組成的研究團隊利用位於貴州的500米口徑球面射電望遠鏡FAST(中國天眼)，對宇宙中一個命名為20201124A的快速射電暴的動態演化過程進行觀測，並取得重要科研成果，該成果21日在國際學術期刊「自然」雜誌發表。

央視新聞客戶端報導，法拉第旋轉量的短時標演化。陰影區有FAST觀測，但是沒有探測到快速射電暴爆發，說明快速射電暴是突然熄滅的。

快速射電暴是宇宙中偶發的一種射電天文現象。在幾毫秒的時間內，快速射電暴所釋放的能量，相當於全世界幾百億年的發電量。快速射電暴於2007年首次被發現，迄今已經發現了幾百個。

據報導，科研團隊在對快速射電暴20201124A長達近3個月的觀測中，監測到該快速射電暴的1863次爆發，獲得迄今為止最大的快速射電暴偏振觀測樣本，並分析其物理性質演化。

研究發現，快速射電暴從有輻射到無輻射變化極快，在72小時以內，就可以從非常強的射電爆發狀態演化為沒有射電爆發的狀態，即快速射電暴的猝滅現象。

另外，科研團隊首次在快速射電暴中探測到高圓偏振度脈衝，其最高值達到75%，並觀測到偏振度隨著電磁波波長振盪現象。這些都表明在這個快速射電暴周圍一個日地距離的範圍內，磁場是非常複雜並且不斷演化。

此外，科研團隊還發現該快速射電暴的宿主星系是和銀河系大小相仿、富含金屬的棒旋星系，並且其所在區域的恆星密度較低，表明該快速射電暴並非起源於大質量恆星極端爆炸導致的超亮超新星或伽馬射線暴後形成的年輕磁星。

報導說，中科院國家天文台研究員、北京大學物理學院教授李柯伽介紹，依托「中國天眼」FAST的靈敏度，科研團隊得以首次觀測到快速射電暴的動態演化過程，並形成一個完整的動態演化圖像。這一系列成果，對於未來科學家從理論上去研究快速射電暴的物理特性是重要的觀測資料。