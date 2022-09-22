中國製癲癇藥氯巴占片獲批上市 病友：看到希望

宜昌人福藥業有限責任公司（下稱「宜昌人福」）21日表示，近日，該公司收到國家藥品監督管理局核准簽發的氯巴占片「藥品註冊證書」。

紅星新聞報導，國家藥品監督管理局官網公布的「2022年09月19日藥品批准證明文件待領取信息發布」中，宜昌藥業申請的兩款氯巴占片，批准文號分別為「國藥 准字H20223657」「國藥准字H20223658」，批准日期為2022年9月14日。

據報導，氯巴占是一款治療罕見癲癇疾病的廣譜抗癲癇發作藥物，在超過100個國家被用作抗癲癇藥物；但氯巴占在中國屬於第二類精神管製藥物，在中國未獲批准上市銷售，患兒家屬只能從國外代購正規上市的氯巴占，而隨著海關對氯巴占藥物查處力度的加大，眾多患兒面臨斷藥風險。

2021年11月，紅星新聞曾報導，「毒販」母親披露，幾名罕見癲癇患兒母親因幫助代購人員收取海外郵寄的氯巴占包裹，被指控「走私、運輸、販賣毒品 罪」。報導刊發後，罕見癲癇疾病群體的特定藥品短缺現像開始被公眾所關注，「我們的孩子需要氯巴占」一度登上微博 熱搜榜。

「已經迫不及待想去醫院開藥了！」一名罕見癲癇疾病患兒家屬本月21日說，氯巴占短缺問題引發社會關注後，「每隔一兩個月，都會有好消息傳過來，國家相關部門的鄭重表態，開展氯巴占進口工作、國內藥企申報……雖然工作進程已經很快了，但作為患兒家屬，我們也確實等待了太久。」

另一名病友、病友群「一米陽光病友群」群主閔文表示，總算是看到希望了，國產氯巴占獲批上市、海外氯巴占也開始進口，氯巴占的用藥問題很快就可以解決了。