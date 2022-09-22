我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

湖南80%縣市特旱 湘江魚曬乾 洞庭湖水位降至20米以下

中國新聞組／北京22日電
湖南省水利廳20日發布防旱抗旱工作專報顯示，目前122個縣市區中97個達到特旱。(視頻截圖)
湖南省水利廳20日發布防旱抗旱工作專報顯示，目前122個縣市區中97個達到特旱。(視頻截圖)

時序入秋，中國南方旱情持續拉警報。其中，湖南省122個縣市區中有97個達到特旱，幾近八成。湘江河床裸露，大量的魚被曬成魚乾；洞庭湖水位降至20米以下，是1904年有紀錄以來同期最低。北方降雨則明顯偏多，「黃河在咆哮」持續上演，與估計恐將擴大的南方旱情形成鮮明對比。

截至20日，中央氣象台已連續第34天發布乾旱預警。每日經濟新聞報導，造成長江流域降水持續偏少的直接原因是東亞大氣環流持續異常，尤其西太平洋副熱帶高壓長時間控制四川盆地至江漢、江南、江淮等地區。長沙、南昌9月以來滴雨未下，預計未來十天，江淮、江南等地的大部分地區降雨量一般不足10毫米，氣象乾旱將持續發展。

據海客新聞報導，湖南省水利廳20日發布防旱抗旱工作專報顯示，目前湖南122個縣市區全部達到中度以上氣象乾旱，116個縣市區達到重度以上氣象乾旱、97個縣市區達到特旱，中度、重度、特大水文乾旱面積分別占全省面積的98%、84%和43%。有網友拍到湘江河床裸露，大量的魚被曬成魚乾，洞庭湖湖底龜裂，部分水庫乾涸見底。

中新社國是直通車報導指出，今年夏季以來，南方地區持續高溫少雨，本應處於雨季的長江流域遭遇了多年不遇的極端乾旱。

國家氣候中心首席預報員陳麗娟表示，進入9月，長江中下游大部分地區降水仍偏少五成以上，同時高溫導致地表的蒸發量進一步增加，造成乾旱進一步發展。預計秋季後期（10至11月），長江中下游乾旱將進一步發展，出現夏秋連旱可能性大。抗旱形勢嚴峻。

有民眾拍攝到河床裸露，大量的魚被曬成魚乾。(視頻截圖)
有民眾拍攝到河床裸露，大量的魚被曬成魚乾。(視頻截圖)

目前，水利部已連續開展兩次「長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度」專項行動，12日啟動的專項行動計畫補水17.8億立方米以上，重點保障長江中下游和兩湖地區秋糧作物灌溉用水需求。

在長江流域乾旱的同時，北方降雨明顯偏多。今年7月出現6次區域性暴雨過程，其中四次發生在北方。過去一個月來，黃河流域的降雨量相對充足，其中在甘肅、山西、陝西等地區，均出現了100毫米到200毫米的降雨。「黃河在咆哮」持續上演。

魚被曬成魚乾。(視頻截圖)
魚被曬成魚乾。(視頻截圖)

高溫 暴雨 甘肅

上一則

繼中國移動、中國電信後 中聯通遭美制裁

下一則

習能帶頭？ 中共推進幹部「能上能下」 20大恐掀人事風暴

延伸閱讀

長江乾旱 舊粵漢鐵路武昌碼頭鐵軌遺跡露出水面

長江乾旱 舊粵漢鐵路武昌碼頭鐵軌遺跡露出水面
今夏高溫乾旱連續8年 比19世紀後期高2℉ 躋身最熱十年之列

今夏高溫乾旱連續8年 比19世紀後期高2℉ 躋身最熱十年之列
灣區、北加降及時雨 緩解乾旱和山火

灣區、北加降及時雨 緩解乾旱和山火
打造抗旱庭院 用水更有效率

打造抗旱庭院 用水更有效率

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息