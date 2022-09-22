湖南80%縣市特旱 湘江魚曬乾 洞庭湖水位降至20米以下

湖南省水利廳20日發布防旱抗旱工作專報顯示，目前122個縣市區中97個達到特旱。(視頻截圖)

時序入秋，中國南方旱情持續拉警報。其中，湖南省122個縣市區中有97個達到特旱，幾近八成。湘江河床裸露，大量的魚被曬成魚乾；洞庭湖水位降至20米以下，是1904年有紀錄以來同期最低。北方降雨則明顯偏多，「黃河在咆哮」持續上演，與估計恐將擴大的南方旱情形成鮮明對比。

截至20日，中央氣象台已連續第34天發布乾旱預警。每日經濟新聞報導，造成長江流域降水持續偏少的直接原因是東亞大氣環流持續異常，尤其西太平洋副熱帶高壓長時間控制四川盆地至江漢、江南、江淮等地區。長沙、南昌9月以來滴雨未下，預計未來十天，江淮、江南等地的大部分地區降雨量一般不足10毫米，氣象乾旱將持續發展。

據海客新聞報導，湖南省水利廳20日發布防旱抗旱工作專報顯示，目前湖南122個縣市區全部達到中度以上氣象乾旱，116個縣市區達到重度以上氣象乾旱、97個縣市區達到特旱，中度、重度、特大水文乾旱面積分別占全省面積的98%、84%和43%。有網友拍到湘江河床裸露，大量的魚被曬成魚乾，洞庭湖湖底龜裂，部分水庫乾涸見底。

中新社國是直通車報導指出，今年夏季以來，南方地區持續高溫 少雨，本應處於雨季的長江流域遭遇了多年不遇的極端乾旱。

國家氣候中心首席預報員陳麗娟表示，進入9月，長江中下游大部分地區降水仍偏少五成以上，同時高溫導致地表的蒸發量進一步增加，造成乾旱進一步發展。預計秋季後期（10至11月），長江中下游乾旱將進一步發展，出現夏秋連旱可能性大。抗旱形勢嚴峻。

有民眾拍攝到河床裸露，大量的魚被曬成魚乾。(視頻截圖)

目前，水利部已連續開展兩次「長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度」專項行動，12日啟動的專項行動計畫補水17.8億立方米以上，重點保障長江中下游和兩湖地區秋糧作物灌溉用水需求。