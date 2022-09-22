離岸人民幣兌美元匯率 一度跌破7.06關卡

美國升息前夕，離岸人民幣匯價一度跌破7.06。（中通社）

美國聯準會公布升息政策前夕，人民幣在岸及離岸對美元匯率 雙雙走跌，尤其反映國際投資人預期的離岸人民幣對美元匯率一度跌破7.06關卡，續創兩年多來低點，今年以來，離岸人民幣已貶值10.9%。

人民幣對美元官方中間價21日來到6.9536貶值68基點，顯示中國人民銀行力守人民幣中間價不要跌破7，但在岸人民幣及離岸人民幣已經連續四個交易日破7並繼續走跌。

澎湃新聞報導，人民幣對美元在岸即期匯率21日以7.0278開盤後，接連跌破7.03、7.04和7.05關口，21日下午盤收在7.0535，下跌超過300個基點。

今年以來，人民幣對美元在岸即期匯率累計下跌10.7%。

離岸人民幣對美元匯率下跌幅速度更快，21日以7.0305開盤後，接連跌破7.04、7.05和7.06關口，一度跌幅超過300個基點。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，人民幣匯率近期走勢主要是受到美國聯準會為抑制高通膨而加速收緊貨幣 政策的影響，隨著美元指數 不斷走強，包括人民幣在內的非美元貨幣大多出現不同程度的貶值。而與英鎊、歐元、日圓等主要發達經濟體貨幣相比，人民幣貶值幅度相對較小，人民幣匯率指數總體穩定。