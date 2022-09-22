我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

離岸人民幣兌美元匯率 一度跌破7.06關卡

記者林茂仁／綜合報導
美國升息前夕，離岸人民幣匯價一度跌破7.06。（中通社）
美國升息前夕，離岸人民幣匯價一度跌破7.06。（中通社）

美國聯準會公布升息政策前夕，人民幣在岸及離岸對美元匯率雙雙走跌，尤其反映國際投資人預期的離岸人民幣對美元匯率一度跌破7.06關卡，續創兩年多來低點，今年以來，離岸人民幣已貶值10.9%。

人民幣對美元官方中間價21日來到6.9536貶值68基點，顯示中國人民銀行力守人民幣中間價不要跌破7，但在岸人民幣及離岸人民幣已經連續四個交易日破7並繼續走跌。

澎湃新聞報導，人民幣對美元在岸即期匯率21日以7.0278開盤後，接連跌破7.03、7.04和7.05關口，21日下午盤收在7.0535，下跌超過300個基點。

今年以來，人民幣對美元在岸即期匯率累計下跌10.7%。

離岸人民幣對美元匯率下跌幅速度更快，21日以7.0305開盤後，接連跌破7.04、7.05和7.06關口，一度跌幅超過300個基點。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，人民幣匯率近期走勢主要是受到美國聯準會為抑制高通膨而加速收緊貨幣政策的影響，隨著美元指數不斷走強，包括人民幣在內的非美元貨幣大多出現不同程度的貶值。而與英鎊、歐元、日圓等主要發達經濟體貨幣相比，人民幣貶值幅度相對較小，人民幣匯率指數總體穩定。

匯率 貨幣 指數

上一則

兒子裝傻賴帳 山東翁討「帶孫費」…法官判付2萬

下一則

「中國天眼」觀測快速射電暴動態演化 獲重要成果

延伸閱讀

Fed又升息3碼 離岸人民幣對美元跌破7.1關口

Fed又升息3碼 離岸人民幣對美元跌破7.1關口
美銀證券：歷史經驗顯示 通膨平均要10年才能重回2%

美銀證券：歷史經驗顯示 通膨平均要10年才能重回2%
高盛：史坦普500指數會再跌10% 現金和價值股有吸引力

高盛：史坦普500指數會再跌10% 現金和價值股有吸引力
Fed 9月利率決策聲明全文

Fed 9月利率決策聲明全文

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息