雲南研究生懷孕休學 網轟戀愛腦斷前程 人民網：別爹味說教

南依。(取材自微博)

中國社科院研究生「南依」因為懷孕準備休學待產引起熱議。起因是該生憑藉自己的努力走出雲南大山，卻因為選擇初中學歷的理髮師婚戀遭批評「戀愛腦」。南依回應清楚老公的人品，不會因為生孩子後悔。人民網則稱，網民不必「爹味」說教，結婚、生孩子都是個體選擇、也是家事。

綜合媒體報導，雲南姑娘南依外型姣好，先是考入中央民族大學，後又考上北京 社科院的研究生。她曾在網上曬出了自己的錄取通知書，以及參加開學典禮的視頻，被認為是勵志的典範。

南依在網上曬出了自己的錄取通知書。（取材自微博）

孰料，南依19日突然發布動態宣布自己要休學一年，而原因是其已經懷孕。對方是同縣城初中學歷的理髮師，目前雙方已領證。

婚訊發出後，一時間在網上引起熱議，不少網友對其感到惋惜，並擔心她之後可能會後悔，網友稱「很感慨啊，讀書讀得再多也拯救不了戀愛腦」、「既然讀書又走出去了又再回來何必呢。此外，還有人覺得她這種休學行為對導師和未來的女研究生造成影響較大。

20日，南依在微博 表示，自己不會因為生孩子後悔。她和老公認識兩年多，清楚他的人品，「想和愛的人生個寶寶。」她還表示，休學不是放棄學業，待產的這一年裡她會持續學習。」

南依與老公。（取材自微博）

南依的老公肖先生也表示，「遇到了真愛沒辦法」，目前妻子還在北京的學校，他在雲南居住。肖先生稱南依生下孩子後會由自己帶在雲南撫養，妻子會繼續學業。

封面新聞報導，南依的老公並非只是網友口中的「初中畢業、理髮師」，他不僅擁有自己的理髮店，還跟人合夥開設有一家文化公司，在公司同一地址還有一家與公司幾乎同名的西餐音樂餐吧，疑似也為其公司產業。

來源：鯊鯊看點