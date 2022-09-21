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沒念985、不考研 大連女領失業金擺爛人生 網友挺她

中國新聞組／綜合報導
侯翠翠因疫情被裁員，領著1700元人民幣的失業金。(視頻截圖)
侯翠翠因疫情被裁員，領著1700元人民幣的失業金。(視頻截圖)

沒有名牌大學背景、領著1700元人民幣(約242美元)的失業金，B站有一名「反內卷」博主憑自己辛酸又「擺爛」的小鎮生活日常，僅4個多月就嘮嗑出百萬粉絲，最火的那條視頻吸引了超過400萬人次觀看。

觀察者網報導，侯翠翠沒有985、211的背景，也沒有想考研，畢業後就回到遼寧大連的小縣工作5年，月薪最高不到5000元(人民幣，下同)。她曾待過兩家公司，後來又因疫情裁員。她一個月都沒有去公司面試，決定開始在網上發視頻。

侯翠翠因疫情被裁員，領著1700元人民幣的失業金。(視頻截圖)
侯翠翠因疫情被裁員，領著1700元人民幣的失業金。(視頻截圖)

4月開始上B站拍視頻的時候，侯翠翠正領著每月1700元的失業金。

侯翠翠操著一口海蠣子味兒的普通話，吐槽起畢業季、考公季的網友們：「（找工作）這玩意兒就像找對象一樣，你這個對象要是這麽優秀，還能輪得到你嗎？」、「打工人寫簡歷那怎麽能叫編呢，那叫合理優化。」、「我畢業那會兒提什麽職業規畫，我上班的公司它自己都沒規畫。」

網友愛她的直爽隨和，也有人嫌她視頻空洞沒內容。她也自我調侃：「我拍視頻就是被逼的，沒有別的事情幹了。」侯翠翠說，自己一開始投稿的視頻都只有一、兩百的播放量，粉絲也只有4個。「為了做視頻，我回想了自己的日常，感覺還挺有事講的。去相親，別人都嫌我話多。我就想，反正我願意講，不如上網講。」

侯翠翠在視頻中吐槽自己在相親中「遇人不淑」，卻引發網友罵聲。不過她越挫越勇，認為負面聲量也是聲量，「我連續12天都保持日更，粉絲數突破10萬是在5月7日。」

火了之後，侯翠翠每天收到的留言數不清，網友向她吐露生活中的不如意。有粉絲寫：「我是個農村錯題本，還有前途嗎？」她則反問：「什麼叫有前途啊？也沒有人定義什麼叫有前途啊，你自己說了算。」她甚至留言「我拿1700塊失業金養你啊」。

侯翠翠認為，每發一個視頻，都能看到粉絲的增長，看到評論、點讚，讓她覺得做的事是有意義的。

來源：侯翠翠

失業金 疫情 裁員

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