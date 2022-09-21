我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

教部：10年來 逾8成留學生返中發展

中國新聞組／北京22日電
中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社資料照片）
中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社資料照片）

教育部20日發布國際合作交流總體情況。十八大以來，中國各類出國留學人員中超過八成完成學業後選擇回國發展。另外，教育的「朋友圈」更大了。目前中國與181個建交國開展了教育合作與交流，在159個國家和地區辦理孔子學院，與58個國家和地區簽署學歷學位互認協議。

綜合媒體報導，教育部指出，中外合作辦學蓬勃開展，審批、管理、評估、退出機制不斷完善。過去10年，新增本科以上中外合作辦學機構和項目中，理工農醫類占比達65%。近年來，中外合作辦學為緩解疫情導致的出國留學受阻發揮了積極作用，累計錄取近1萬人。

近年來，教育部深入實施共建「一帶一路」教育行動，加強同共建國家教育領域互聯互通，建設了23個魯班工坊，啟動了海外中國學校建設試點。

此外，來華留學在推進制度建設、實施質量保障、嚴格入學標準、規範培養管理、加強留華畢業生工作等方面出台了一系列政策舉措。2020-2021學年，在冊國際學生來自195個國家和地區，學歷生占比達76％，比2012年提高了35個百分點。

由於人文交流格局不斷完善，中外「心聯通」更緊了。十八大以來，中外人文交流形成了元首外交引領、領導人高訪帶動、高級別機制示範、雙邊多邊結合、國內國外統籌、中央地方聯動、官方民間並舉的多元互動新格局。

過去10年，教育部共舉辦中外高級別人文交流機制會議37場，簽署300多項合作協議，達成近3000項具體合作成果。在人文交流機制框架下，形成了中美青年創客大賽、中俄同類大學聯盟、中英中法百校交流、中南（非）職業教育聯盟等教育品牌項目，為雙邊關係發展注入了正能量和暖力量。

據教育部統計，近十年來，中國各類出國留學人員中超過八成完成學業後選擇回國發展。圖...
據教育部統計，近十年來，中國各類出國留學人員中超過八成完成學業後選擇回國發展。圖為美國紐約大學的中國留學生在曼哈頓華盛頓廣場歡慶畢業時刻。（中通社）

教育部 一帶一路 疫情

上一則

英領館外悼女王 港男奏「榮光」被捕 職員阻警驅離市民

下一則

國安法後香港越來越內地化？ 港澳辦：危言聳聽

延伸閱讀

閣樓

閣樓
洛城新語／來美留學 為何不「香」了？

洛城新語／來美留學 為何不「香」了？
德州人語／來美留學為何不「香」了？

德州人語／來美留學為何不「香」了？
舊金山灣區搭僑計畫 首邀台灣留學生了解僑務文化

舊金山灣區搭僑計畫 首邀台灣留學生了解僑務文化

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默