教部：10年來 逾8成留學生返中發展

中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社資料照片）

教育部 20日發布國際合作交流總體情況。十八大以來，中國各類出國留學人員中超過八成完成學業後選擇回國發展。另外，教育的「朋友圈」更大了。目前中國與181個建交國開展了教育合作與交流，在159個國家和地區辦理孔子學院，與58個國家和地區簽署學歷學位互認協議。

綜合媒體報導，教育部指出，中外合作辦學蓬勃開展，審批、管理、評估、退出機制不斷完善。過去10年，新增本科以上中外合作辦學機構和項目中，理工農醫類占比達65%。近年來，中外合作辦學為緩解疫情 導致的出國留學受阻發揮了積極作用，累計錄取近1萬人。

近年來，教育部深入實施共建「一帶一路 」教育行動，加強同共建國家教育領域互聯互通，建設了23個魯班工坊，啟動了海外中國學校建設試點。

此外，來華留學在推進制度建設、實施質量保障、嚴格入學標準、規範培養管理、加強留華畢業生工作等方面出台了一系列政策舉措。2020-2021學年，在冊國際學生來自195個國家和地區，學歷生占比達76％，比2012年提高了35個百分點。

由於人文交流格局不斷完善，中外「心聯通」更緊了。十八大以來，中外人文交流形成了元首外交引領、領導人高訪帶動、高級別機制示範、雙邊多邊結合、國內國外統籌、中央地方聯動、官方民間並舉的多元互動新格局。