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中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

3原因 年輕人報考教師增66倍 今年破千萬人

中國新聞組／北京21日電
教師資格考試報名人數突破千萬，顯示教職已成為工作的優選。圖為安徽省黃山市屯溪大位小學課堂上，教師在講解珠算知識。（新華社）
教師資格考試報名人數突破千萬，顯示教職已成為工作的優選。圖為安徽省黃山市屯溪大位小學課堂上，教師在講解珠算知識。（新華社）

在中國，報考教師資格熱度持續攀升，從十年前的17.2 萬人次躍升至今年的1144.2 萬人次。報考人數增速之迅猛不由得令人驚嘆。年輕人爭著當老師，有3大原因，面臨的就業與職場壓力便是其中之一。

黑板洞察報導，在2016年到2020年五年間，中國報考教師資格人數增加了730萬人，漲幅超過280%。最近兩年，雖受「雙減」政策影響，教資報考人數在2021年出現短期波動，但今年再創新高，人數突破千萬大關，來到了驚人的1144 萬，已逼近高考報名人數（2022年高考報名人數為1193萬人）。與十年前相比，今年報考人數已是當年的66.5倍，規模不可同日而語。

究竟哪些因素使教師這個職業擁有如此魅力？

一、薪資待遇優厚

優厚的薪資待遇絕對是吸引人們報考的重要因素之一。從政策角度看，國家在大力扶持教師行業。2017年，國務院提出，「完善中小學教師績效工資制度，改進績效考核辦法，使績效工資充分體現教師的工作量和實際業績，確保教師平均工資水平不低於或高於當地公務員平均工資水平」。

二、就業環境嚴峻

面對不甚樂觀的就業形勢，數以千萬的求職者（以高校大學生為主）倍感焦慮，此時報名考證無疑是一劑「解藥」，而教師資格考試即是其中的一味。許多人抱著「技多不壓身」、「少一證不如多一證」的心態報考，畢竟多一張證書就意味著可能多一條職業選擇的道路。

三、雙減政策落地

到了今年，隨著「雙減」政策持續落地，後教培時代格局的初步形成與穩固，教資報考再次回歸原有水平。相關人士表示，短期看，「雙減」落地或許會成為影響教資考試報考的新型因素，因為教培行業的人才需求在客觀降低。但長遠看，「教師熱」現像大概率將持續。

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