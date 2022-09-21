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中國將迎重度老齡化 2035年60歲以上人口將突破4億

中國新聞組／北京21日電
中國將在2035年進入重度老齡化社會。圖為山東濱州市沾化區安養中心的老人們。（新華社）
中國將在2035年進入重度老齡化社會。圖為山東濱州市沾化區安養中心的老人們。（新華社）

本報系聯合報報導，再過不到13年，中國就將成為名副其實的「老人國」。國家衞生健康委老齡司司長王海東20日指出，2035年左右，中國60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%，進入重度老齡化階段。中國將實施積極應對人口老齡化國家戰略，堅持積極老齡觀，促進健康老齡化，努力走出一條中國特色應對人口老齡化的道路。

王海東在20日舉行的記者會上表示，中國老齡化呈現出「數量多、速度快、差異大、任務重」的形勢和特點。老年人口數量多、人口老齡化速度快。截至2021年底，中國60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%。2035年左右，中國60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%，進入重度老齡化階段。

王海東指，預計2050年前後，中國老年人口規模和比重、老年撫養比和社會撫養比都將相繼達到峰值，將給中國的公共服務、社保制度帶來挑戰。

香港文匯報報導，2050年前後，中國老年人口規模和比重、老年撫養比和社會撫養比將相繼達到峰值。隨着老年人口持續增加，人口老齡化程度不斷加深，給公共服務供給、社會保障制度可持續發展帶來挑戰，應對任務很重。

積極應對人口老齡化已上升為中國國家戰略。王海東表示，目前中國多層次社會保障體系不斷健全，截至2021年底，全國參加基本養老保險10.3億人。基本醫療保險覆蓋13.6億人，參保率穩定在95%以上，全民醫保基本實現。長期護理保險試點城市達49個，參保人員達1.45億。截至今年第一季度，全國養老服務機構和設施總數達36萬個，床位812.6萬張。此外，中國深入推進醫養結合，截至2021年底，全國共有兩證齊全醫養結合機構6,492個，機構床位總數175萬張，醫養簽約近7.9萬對。

醫療保險 香港 醫保

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