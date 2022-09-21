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貴州巴士翻車 不當防疫害命 網掀新「三反運動」

中國新聞組／北京21日電
有網友近日在網上發起新「三反運動」，訴求「反核酸、反封鎖、反倒退」。(取材自推特)
有網友近日在網上發起新「三反運動」，訴求「反核酸、反封鎖、反倒退」。(取材自推特)

中國下月將召開20大，為保順利進行不斷緊縮疫情防控，貴州甚至發生隔離人員巴士翻車致27人喪命的不當防疫作為。民眾不滿情緒進一步升高，已有人在網上發起新「三反運動」，訴求「反核酸、反封鎖、反倒退」。此外，傳有資深媒體人發難，撰文反對全民核酸及清零；封城逾月的西藏拉薩居民則罕見網路發聲求援。

貴州1輛載有47人的巴士，18日凌晨在行駛途中衝出邊坡翻覆，造成27死20傷。這輛巴士是一輛隔離運送車，要將47位貴陽市民送往240公里外的荔波縣進行隔離。

之所以要如此大費周章，是因貴州在8月底爆發本土疫情後，為落實「動態清零」防控要求，規定出現感染者或有密切接觸者的社區，居民需全數轉移進行集中隔離。

據財新網報導，搭上這輛死亡巴士的民眾所居住的樓棟並無確診病例，車上人員最多只能算是「次密接者」。

這起重大事故進一步引爆民眾對官方防疫作為的不滿。不少人在社交平台以「我們都在車上」表達感受。財新網一名副主編批當前防疫是「因極少數人可能染新冠去世，就硬拉13億中國人陪綁」。

面對民間批評，各網路平台也嚴陣以待。在翻車事故發生後僅約一天時間，微博就清理652條「違規內容」，並對上百個帳號採取「禁言」。

另據央視報導，為鞏固西藏疫情防控成果，西藏自治區防疫辦20日印發通知，要求嚴格執行離藏疫情防控標準。從9月22日零時起，離藏人員要求「五天三檢」措施，即連續五天居家健康監測，並在第1、3、5天分別進行1次核酸檢測（最後一次核酸採樣時間在離藏前24小時以內），結果全部陰性，「點對點」閉環轉運至機場、火（汽）車站、陸路離藏卡口，憑「五天三檢」核酸陰性結果和藏易通綠碼等，增加一次抗原檢測陰性離藏。

另外，西藏首府拉薩因疫情已封城超過一個月，美國紐約時報報導，在防控措施沒有放鬆的跡象下，常常受恐嚇而不敢發聲的拉薩居民，最近紛紛在網路發出求救聲音，顯示當地情況已令人十分絕望。

報導指出，有些人將他們的遭遇發送到官方媒體的帳號，希望官媒加以報導；也有人加入不相關的熱搜標籤，例如某知名演員被指控嫖娼，以吸引外界注意。

西藏行動中心主任拉珍哲彤（Lhadon Tethong）說，之前西藏人的訊息寥寥無幾，但本週突然如潮水般湧來，令她震驚。

她說，「這是從內部發出的直接呼救，我們再也看不到了」「所以我們知道他們正處於崩潰」。

拉薩封城逾月引發民怨。圖為拉薩市等待被拉走隔離的人群。（視頻截圖）
拉薩封城逾月引發民怨。圖為拉薩市等待被拉走隔離的人群。（視頻截圖）

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