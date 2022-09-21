20大防新冠疫情 密接者主動通報 義烏獎5000元

浙江義烏大手筆獎勵主動通報自己是新冠肺炎密切接觸者。圖為位在廣西的中國小商品智慧新商業產業園開業的義烏攤位。（中新社）

臨近20大，各地加碼防範新冠肺炎疫情 ，浙江義烏大手筆公布，主動報告自己曾與陽性病患接觸並被判定為密切接觸者的，給予5000元人民幣（約713美元）獎勵。隱瞞不報者將接受處罰。

義烏市委宣傳部官方微信 公眾號「愛義烏」20日發布義烏市新冠肺炎疫防控指揮的最新通告：「關於新冠肺炎陽性感染者接觸人員主動報告有關事項的通告」。

通告稱：

一、本人在獲知七天內曾與新冠肺炎陽性感染者有接觸史後，須在15分鐘內致電或向鎮街指揮部主動報告，並在原地等候疫情防控人員處置，切勿外出（含外出進行核酸採樣）和接觸他人。

二、主動報告資訊經市疫情防控指揮部確認屬實且當事人被判定為密接的，給予5000元獎勵。其他人員提供上述密接人員資訊線索經查證屬實的，同樣給予5000元獎勵。同一密接人員資訊僅獎勵第一名報告者，不重複獎勵。

三、對新冠肺炎陽性感染者接觸人員故意隱瞞不報、遲報的，由執法機關依據刑法、傳染病防治法等法律法規依法查處。

四、報告的密接人員如已被判定密接或正在協查過程中，不予獎勵。