中複製北極狼「瑪雅」誕生滿百天 第二隻近日將出生

90日齡的複製北極狼「瑪雅」。(取材自微博)

世界首例體細胞克隆（複製）野生北極狼「瑪雅」6月10日在北京 誕生，9月19日滿百天，身體狀況良好。

文匯報報導，從複製貓、複製犬到成功複製冰河 時期倖存者北極狼，中國複製技術不斷地進步，專家認為，複製技術為瀕危野生動物的保護提供了一個很好的切入點，為保護生物多樣性提供新手段。

複製北極狼，先由從野生北極狼「瑪雅」身上取皮膚樣本，將供體細胞注射到母犬去核卵母細胞的卵周隙，將激活完成的複製胚胎移植到比格犬的子宮中使其受孕，最後北極狼幼崽於今年6月10日誕生。

北京希諾谷生物科技有限公司董事長、總經理米繼東指出，9月19日恰逢小狼百日，身體狀況良好。

在中國出生的複製動物。 來源：大公報

北極狼作為世界瀕危級動物之一，被列入「世界自然保護聯盟」（IUCN） 2012年瀕危物種紅色名錄。為拯救瀕危動物，保護生物多樣性，北京希諾谷生物科技有限公司與哈爾濱極地公園於2020年開啟了北極狼複製的研究合作，2022年6月10日世界首例複製北極狼在北京誕生。

希諾谷副總裁趙建平表示，第二隻複製北極狼也將於近日出生。

趙建平透露，團隊目前正在異種複製方面研究攻關，未來如有收穫將第一時間向公眾發布。

當問及複製北極狼是否會像普通動物一樣具有繁殖能力時，中國食品藥品檢定研究院實驗動物資源研究所所長，國家實驗動物專家委員會副主任委員賀爭鳴表示：「複製動物依然具有繁殖能力，可以形成有繁殖活性的配子的，只要受精卵發育完好，複製動物是可以有後代的。事實上，在美國，已經有複製動物繁育的後代再複製成功的先例。」