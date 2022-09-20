黃浦江畔鱷魚優游打哈欠網喊可愛 媒體：這事可不萌

上海黃浦江岸邊發現一條鱷魚，牠張嘴疑似打呵欠的模樣被網友稱為可愛。（取材自周到上海）

包括鱷雀鱔等外來種生物近來不斷在中國境內被發現，最近黃浦江畔也被人發現一條鱷魚優游其間， 意外成為網紅。網友猜測這條鱷魚要嘛是養殖場偷跑的，要麼是有人放生。面對網友稱這條鱷魚可愛，有媒體評論稱：這事可一點都不萌。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，9月16日，有網友稱，在上海黃浦江徐匯濱江進木港岸邊有一條長約80公分的鱷魚在曬太陽，迅速引發上海網友關切。18日下午1時30分，在港口輪渡北面的黃浦江邊又看到有一條鱷魚匍匐在灘塗上，不一會開始漲潮了潮水拍打著鱷魚，鱷魚又向上爬了爬，懶懶地張大嘴好似打哈欠。

報導稱，潮水越長越高，把灘塗都淹了，鱷魚一個轉身遊進水裡，調皮的鱷魚就在靠近岸邊的水裡游來游去。上海港航公安 稱已對其抓捕兩次，但都被牠逃脫。網友稱，看牠張嘴感覺很可愛，希望抓捕時不要傷到牠。

黃浦江潮水漲了以後，這條鱷魚在水中游來游去。（取材自周到上海）

有網友調侃：原來真的可以扔進黃浦江裡餵鱷魚（按，以前黃埔江裡有吃人的鱷魚叫揚子鱷，丟入黃浦江餵鱷魚成了口頭禪）。

極目新聞報導，對於這條不知從哪來的鱷魚，網友們360度無死角直拍，隔著屏幕看覺得有點「萌」，但也有人認為，從鱷雀鱔到清道夫再到長江裡的鱷魚，那條原本藏於暗處的隨意放生產業鏈，已經逐漸浮出水面，強有力的措施，系統化的治理，全鏈條的管理，真的不能再等了。