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浙江永久禁售檳榔 歌手傅松口腔癌逝 生前籲遠離

記者陳言喬／綜合報導
浙江9月初通令全省不得銷售檳榔製品。（取材自紅星新聞）
浙江9月初通令全省不得銷售檳榔製品。（取材自紅星新聞）

中國對檳榔監管愈來愈嚴，最近浙江省通知檳榔製品不得在浙江省銷售，檳榔成了浙江的「違禁品」。浙江官方工作人員表示，這個通知基本是永久性的，不是短期（下架）。

來源：YouTube

紅星新聞報導，歌手傅松最近因口腔癌去世，得年36歲。他在生前於社交平台上表示自己的口腔癌是吃檳榔所致，呼籲大家「珍惜生命，遠離檳榔」。「36歲歌手嚼檳榔6年因口腔癌過世」的話題一度登上微博熱搜，輿論場中關於禁售檳榔的呼聲再起。

傅松拍影片展示臉上口腔癌覆發的傷口。(取材自微博)
傅松拍影片展示臉上口腔癌覆發的傷口。(取材自微博)

報導稱，浙江省義烏市廿三里街道的便利店老闆徐先生表示，當地食品安全監管部門要求商家下架店內檳榔，不得銷售。他說，市監局的人在微信群裡通知「浙江省內的食品經營者不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔製品」，所有便利店銷售的檳榔全部下架，不得銷售。

徐先生透露，由於歌手傅松因口腔癌去世的事情，近期到其店內購買檳榔的顧客相比平時要少一些。「平時我們這買檳榔比較多的是一些喜歡抽菸的年輕小夥子，大家看到那個新聞可能會有點擔心」。

報導說，義烏市市場監督管理局的工作人員確認上述通知屬實。該工作人員稱，如果之後商家存在銷售檳榔的行為，相關部門會對此進行處罰，「現在就是先引導商戶對檳榔進行下架處理」。

浙江省市場監督管理局的工作人員亦表示，浙江省是從今年9月初開始下發有關通知，禁止檳榔作為食品銷售的。

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