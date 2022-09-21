高鐵沒賣衛生巾惹議 官方：屬私人物品 能賣早賣了

有乘客反映自己坐高鐵期間提前來例假，卻未能在高鐵上買到衛生巾，相關話題受矚，圖為公眾場所的衛生巾互助盒。(取材自澎湃新聞)

一名女子日前坐高鐵期時因生理期來了，卻未能在高鐵上買到衛生巾，最後乘務員幫她找到一個，才避免了尷尬。網友對此一陣熱議，認為高鐵之大，理應放得下一片衛生巾。

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紅星新聞報導，鐵路12306回應，衛生巾這類是不正常售賣的，屬於私人物品。對於建議（配備）的提議，沒法去建議，要能賣早就賣了；鐵路12306客服表示，他們已經收到並登記了「高鐵售賣衛生巾」相關意見，後續將轉給相關部門決定是否採納。

報導指出，作為一種婦女經期使用的衛生用品，不少網友建議高鐵售賣衛生巾，「自動售賣機也可以，這是尊重女性旅客、注重細節的表現。」一位網友表示，高鐵上售賣啤酒、撲克牌等，衛生巾並不是什麽難以理解的需求。

昆鐵上有銷售衛生巾。（取材自紅星新聞）

不過，並非所有高鐵都不售賣衛生巾。有網友發現，在昆明鐵路局官方app「昆鐵+」注意到，進入點餐服務，日用品裡有衛生巾，一包售價6元。除去盒飯、礦泉水、紙巾等熱銷商品，衛生巾在日用品中累計銷量僅次於撲克牌。

為何有的列車可以售賣衛生巾？鐵路12306客服表示，全國有18個鐵路局，餐車商品的採購標準不盡相同。「除開部分餐車服務被外包的情況，各鐵路局會有一套標準，規定哪些東西是可以售賣的，哪些東西是不可以售賣的，比如方便麵、盒飯可以賣，充電寶在有的列車可以賣，有的卻不行，每個鐵路局就不一樣了。」

據紅網稱，在高鐵上，存在女性群體處於生理期卻不便獲得衛生巾的尷尬窘況。社會之包容，她們可以坦然地說出自己的需求，正如高鐵之大，理應放得下一片衛生巾。