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文章題目撞哏電影 「我的縣長父親」獲獎卻被刪 作者：內容屬實

中國新聞組／北京21日電
「我的縣長父親」一文中的主人翁于志明。（取材自封面新聞）
「我的縣長父親」一文中的主人翁于志明。（取材自封面新聞）

一篇「我的縣長父親」散文在山東德州市作協的徵文比賽中獲一等獎，因文章題目撞哏電影「夏洛特煩惱」中的「我的區長父親」，被網友罵上熱搜，德州作協隨後刪除獲獎信息和鏈接。但有網友在看完文章後發現，「和電影裡獲獎的情節完全兩回事」，文章作者也強調內容絕對屬實。

來源：YouTube

綜合媒體報導，文章作者于忠東表示，獲獎文章僅為精簡版，此前她曾在父親節寫過萬字長文，而寫文章的目的，僅僅是為了紀念離世多年的父親，內容絕對屬實，沒想到會獲獎。

獲獎一文中提到的這位老縣長名叫于志明，26歲時成為禹城縣第一屆人代會選舉的縣長；文章稱，于志明的小女兒于忠東表示，每次搬家，父親都會隨身攜帶兩個大木箱。裡面一本本、一摞摞都是工作日記。每頁都編有頁碼，每本都有編號。如今，于忠東將這91本日記捐贈給了禹城市委黨史研究中心。

電影「夏洛特煩惱」中的「我的區長父親」。（取材自瀟湘晨報）
電影「夏洛特煩惱」中的「我的區長父親」。（取材自瀟湘晨報）

「我的縣長父親」一文曾於7月27日刊登在德州市作家協會 「廉潔文化主題」文學徵文優秀作品展示中。文中寫道：「在他59載的人生旅途中，當過縣長，做過飲食員，幹過掏糞工，一生幾起幾落，沒給我們子女留下任何物質財富，卻給我們留下了129本工作日記。他的故事在他生前我知之甚少，直到去年我整理他工作日記時，才曉得我心目中『無情』、『摳門』、『一根筋』的父親，是一位品德高尚、受百姓愛戴的『好官』、『清官』。」

于志明留下的129本工作日誌。(取材自觀察者網)
于志明留下的129本工作日誌。(取材自觀察者網)

德州市文聯工作人員表示，德州作協屬於民間組織，是社會團體，其表示該徵文活動評選本身「肯定合規」。

另有網友認為，這篇作品和電影情節不同，文學作品質量和宣揚的人物形像都值得肯定，不應被對應嘲諷，也不該被刪除。

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