中國首例猴痘 患者曾在德國有男男性行為

中國出現首例猴痘病例。圖為一名猴痘患者的手。(路透資料照片)

中國出現首例猴痘 病例，據中國疾控中心周報，患者是29歲中國籍銷售人員，2日在德國 柏林發生男男性行為，隨後前往西班牙，14日返回重慶，其感染的病毒株與德國的病毒株高度同源。

人民日報旗下健康時報網報導，「中國疾病預防控制中心周報（英文）」19日發布「現場紀要：中國內地首例輸入性猴痘病例—中國重慶市，2022年9月16日」，介紹該病例的具體情況，並提到根據基因測序，該病例感染毒株屬於西非B.1分支，與今年6月21日採集的德國病毒株高度同源。

據紀要，患者是29歲中國籍銷售人員，2日至8日到訪德國，2日在柏林發生男男性行為，隨後前往西班牙，14日返回重慶。

這名男子曾出現喉嚨乾燥發癢，9日發燒，右腳踝出現紅色皮疹和膿皰，11日曾到私人診所就診，服用消炎藥。14日在重慶市新冠肺炎隔離點隔離。他自稱出現類似猴痘的臨床表現，隨後被重慶市疾控中心確定為猴痘疑似病例。

據重慶市衛生健康委員會消息，16日經重慶市疾控中心實驗室檢測 及中國疾控中心覆核，實驗室結果顯示猴痘病毒核酸陽性，國家組織專家診斷為猴痘確診病例，是中國首例輸入性猴痘病例。

該患者目前在定點醫院集中隔離治療，情況穩定，其密切接觸者已落實隔離醫學觀察。患者的新冠病毒核酸檢測為陰性。經專家研判，該病例入境重慶即被隔離管控，無社會面活動軌跡，疫情傳播風險低。

另據本報系聯合報報導，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友17日在其微博發文表示，要預防感染猴痘，「不要同外國人發生肌膚直接接觸」，被不少中國網友批評為種族歧視、「真是搞笑了！和最開始武漢疫情爆發的時候，當時美國總統川普說是中國病毒，有什麼區別？」

吳尊友19日再在微博發文，表示中國境內尚無猴痘病毒，由感染的人或動物從境外傳入，才有可能造成境內猴痘傳播。

他表示，從境外猴痘流行地區到中國的外國人或歸國人員，是潛在的傳染源，尤其是來自猴痘流行地區的主要受害人群或與主要受害人員有密切接觸的人。

他表示，「長期在中國工作的外國人，來中國超過猴痘最長潛伏期21天的外國人以及歸國人員，沒有傳播猴痘的風險。」