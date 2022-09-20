我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

中國首例猴痘 患者曾在德國有男男性行為

中國新聞組／北京20日電
中國出現首例猴痘病例。圖為一名猴痘患者的手。(路透資料照片)
中國出現首例猴痘病例。圖為一名猴痘患者的手。(路透資料照片)

中國出現首例猴痘病例，據中國疾控中心周報，患者是29歲中國籍銷售人員，2日在德國柏林發生男男性行為，隨後前往西班牙，14日返回重慶，其感染的病毒株與德國的病毒株高度同源。

人民日報旗下健康時報網報導，「中國疾病預防控制中心周報（英文）」19日發布「現場紀要：中國內地首例輸入性猴痘病例—中國重慶市，2022年9月16日」，介紹該病例的具體情況，並提到根據基因測序，該病例感染毒株屬於西非B.1分支，與今年6月21日採集的德國病毒株高度同源。

據紀要，患者是29歲中國籍銷售人員，2日至8日到訪德國，2日在柏林發生男男性行為，隨後前往西班牙，14日返回重慶。

這名男子曾出現喉嚨乾燥發癢，9日發燒，右腳踝出現紅色皮疹和膿皰，11日曾到私人診所就診，服用消炎藥。14日在重慶市新冠肺炎隔離點隔離。他自稱出現類似猴痘的臨床表現，隨後被重慶市疾控中心確定為猴痘疑似病例。

據重慶市衛生健康委員會消息，16日經重慶市疾控中心實驗室檢測及中國疾控中心覆核，實驗室結果顯示猴痘病毒核酸陽性，國家組織專家診斷為猴痘確診病例，是中國首例輸入性猴痘病例。

該患者目前在定點醫院集中隔離治療，情況穩定，其密切接觸者已落實隔離醫學觀察。患者的新冠病毒核酸檢測為陰性。經專家研判，該病例入境重慶即被隔離管控，無社會面活動軌跡，疫情傳播風險低。

另據本報系聯合報報導，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友17日在其微博發文表示，要預防感染猴痘，「不要同外國人發生肌膚直接接觸」，被不少中國網友批評為種族歧視、「真是搞笑了！和最開始武漢疫情爆發的時候，當時美國總統川普說是中國病毒，有什麼區別？」

吳尊友19日再在微博發文，表示中國境內尚無猴痘病毒，由感染的人或動物從境外傳入，才有可能造成境內猴痘傳播。

他表示，從境外猴痘流行地區到中國的外國人或歸國人員，是潛在的傳染源，尤其是來自猴痘流行地區的主要受害人群或與主要受害人員有密切接觸的人。

他表示，「長期在中國工作的外國人，來中國超過猴痘最長潛伏期21天的外國人以及歸國人員，沒有傳播猴痘的風險。」

猴痘 德國 檢測

上一則

一個多月追查 燒烤保育白鯊 女網紅、捕獲漁民、轉賣者全被逮捕

下一則

貴州大巴翻覆給交代? 貴陽3幹部停職 網仍怒

延伸閱讀

德媒：特斯拉希望今年在德國銷售量大增一倍至8萬輛

德媒：特斯拉希望今年在德國銷售量大增一倍至8萬輛
中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟
德國將掌控俄油企3煉油廠

德國將掌控俄油企3煉油廠
猴痘傳入中國 重慶通報1例境外輸入

猴痘傳入中國 重慶通報1例境外輸入

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58
疑似出事的大巴車。（取材自微博）

中國貴州大巴車深夜翻覆 已27死20傷 網瘋傳「都是拉去隔離的」

2022-09-18 01:48

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程