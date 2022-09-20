迎20大 北京禁飛載人氣球、無人機等「低慢小」航空器

20大前夕，北京安保工作升級，圖為北京故宮博物院舉行文物古建築消防救援綜合演練。（新華社）

中共 20大將於下月召開，北京 市公安 局近日發布通知，要求即日起至10月31日，在北京行政區域內，禁止單位、組織和個人利用無人機等「低慢小」航空器，進行各類未經審批的飛行和施放氣球活動，還要求有關單位配合公安的登記管理工作。

據通告，「低慢小」航空器是指飛行高度低、飛行速度慢、雷達反射面積小的航空器具，主要包括輕型和超輕型飛機（含輕型和超輕型直升機）、滑翔機、三角翼、動力三角翼、載人氣球、飛艇、滑翔傘、動力滑翔傘、無人機、航空模型等12類。

北京市公安局指，此舉是為了維護北京地區的空中安全，杜絕各類違法違規飛行活動發生，根據有關法律法規制定相關通告。

北京市公安局說，按照有關規定，所有飛行必須預先提出申請，經批准後方可實施。「低慢小」航空器飛行活動，應預先向中部戰區空軍或民航空中管制部門提出申請，經批准後方可實施。