貴州隔離轉運車翻覆27死 網批清零：他們沒陽性卻沒了命

貴州省黔南州發生客車側翻事故，圖為疑似出事的大巴車。（取材自微博）

貴州省黔南州昨天發生客車側翻事故，導致27人死亡，20人受傷。官方下午證實，巴士為隔離人員轉運車。這起事件再度點燃輿論對於「清零至上」防疫 政策的不滿。有網友譴責當局，「清零真的把人清掉了」、「物理清零」、「他們沒有（核酸）陽性、卻沒了性命」。

綜合媒體報導，事故發生後，黔南州三都縣公安局的通報僅提及發生車禍，強調有關部門已緊急趕往現場處置，然而對於事故發生原因、乘客身分絕口不提。

由於目前貴州正處於疫情 防控時期，黔南州部分地區進行臨時區域管控，因此在微博 等社群平台上，不少網友質疑，「貴陽因為疫情已經封城半月了，三天前開始把人拉去地州隔離（一人陽整棟去）。再加上客車早都不允許凌晨上路的規定，這個時候車裡坐的什麼人大家都心知肚明。」

官方後來證實這個消息後，隨即在中國的網路上引發大量「清零重於人命」的批評。「貴州高速事故車輛為隔離轉運車」這個話題更衝上微博熱搜首位，截至晚間9時，已有破億次的閱讀量。

有網友指出，這部車是來自貴陽市的轉運車，貴陽市日前才宣布要在19日達成社會面清零目標，「27條人命是清零的代價，為了實現社會面清零，根本不把老百姓當人。」

也有網友留言表達無力感，「隔離大巴翻車遇難人數27人，整個貴陽都陽了也不至於有27人死亡。這防疫政策要害死多少人」、「你不關注，我也不關注，大家都不關注。那麼總有一天，我們也會坐上這輛車。 不是這輛車就是那輛車。」

昨天下午，該客車事故迅速成為微博上的熱門話題，但之後不久，它就從前50個熱門話題中消失了。一些被廣泛分享和憤怒的博客在發布後不久的帖子也從微信中被刪除，儘管最初的一些報導和評論仍然存在，但許多激烈批評的博客都被刪除了。