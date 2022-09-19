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洩露解封規畫不利防疫 成都3官員遭立案調查

中國新聞組／北京19日電
成都宣布19日起全市恢復正常生產生活秩序，地鐵全線路網也恢復正常運營。（中新社）
成都宣布19日起全市恢復正常生產生活秩序，地鐵全線路網也恢復正常運營。（中新社）

四川成都於15日解封，然而相關解封規畫、會議內容在官方正式宣布前外流。據報導，成都市紀委監委近日通報三起官員洩漏相關訊息的案件，指其對防疫成不利影響，因此立案審查。

成都自9月1日起，因COVID-19疫情封城。歷經14天，官方14日晚間宣布，15日中午12時起，無社會面新增病例地區，「逐步有序恢復正常生產生活秩序」。

然而在官方正式公布解封規畫的數小時前，多張「內部會議」的照片與解封規畫相關資料陸續流出，在微信群組瘋傳。

成都市紀委監委微信公眾號「清廉蓉城」18日發布「中共成都市紀委、成都市監委關於三起違反工作紀律典型案例的通報」，有三名防疫工作人員洩露疫情防控工作資訊，被立案審查。包括都江堰市宣傳部長、青羊區衛健局局長、雙流區街道辦等四名人員，他們在參加疫情防控工作調度會過程中，擅自用手機拍照，並將照片透過微信發送給私人微信，以致資訊外洩，造成嚴重不良影響。

另據微信公眾號「成都發布」18日消息，成都疫情逐漸受控，成都市疫情防控指揮部通告自19日零時起全市有序恢復生產生活秩序，交通全面恢復運行，學校恢復實體教學。

成都於9月1日宣布當天18時起實施全市靜態管理，全市全員居住在家進行核酸檢測，對外交通半封閉管理。經連續兩周多的防控後，18日宣布自19日起恢復生產生活秩序，並進行常態化疫情防控。

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