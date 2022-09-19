貴州隔離轉運車翻覆27死20傷 原定19日清零 已轉萬人到外地

貴州省黔南州，18日凌晨發生巴士在高速公路翻覆意外，目前已造成至少27死20傷。（取材自央視）

中國貴州18日發生一起重大車禍 ，一輛載有47人的大巴車凌晨2時40分左右，行經貴州黔南高速公路貴陽往荔波方向時側翻，已造成27人死亡，20人受傷，事故原因正在調查。官方也證實該巴士是隔離人員轉運車輛，貴州正處於疫情 防控，有網友質疑，巴士凌晨怎麼上得了高速路？要求官方說清楚。

綜合媒體報導，貴州黔南州三都水族自治縣公安部門通報，車禍車輛是涉疫隔離轉運車，是官方核可的正規車輛。這起重大車禍事故再度點燃輿論，對中國政府仍持續耗費社會成本巨大，又收效甚微的「清零至上」防疫 政策不滿，更批評當局政策是「清零重於人命」。

貴陽最近因疫情升溫，全市部分區域實施「臨時靜態管理」，亦即封城。據悉，官方定下19日全市社會面清零的目標。

家住貴陽雲岩區城中村地帶的一名高校學生表示，爲了達到19日實現社會面清零的目標，當地隔離政策嚴格，只要所在片區（街道或者村）有感染，整個片區都會被拉走。他表示，很多被拉走的人並非陽性，也不是密接，只是在家隔離的無感染居民。他說，自己的外婆居住在雲岩區半邊街小井組，因爲有一人自測陽性，所有人在9月16日被通知隔離。

此外，一則熱搜關鍵字「貴州新增本土無症狀662例」下也出現許多質疑聲浪，有一位網民控訴，看著隔壁棟住戶被無情拉走，「只求下一個不是我」，「請問在三荔高速上翻車死亡的那20個人，他們陽不陽，該不該死？」更有網友留言，就算整個貴陽市都確診陽性，恐怕傷亡率都還不會這麼嚴重，質疑「這防疫政策要害死多少人。」

貴陽防控記者會17日透露，貴陽市正推進新冠陽性感染者和密接人員的轉運和隔離工作，目前已向市外轉運7396人，正在轉運2900人。

澎湃新聞報導，貴州當局聲明指出，包括省長李炳軍、省委書記諶貽琴都在第一時間作出部署，趕赴當地指揮應急處置和救援工作。同時也提到「記取教訓，檢視涉疫人員隔離轉運和交通安全隱患」，證實了該車就是隔離人員轉運車輛。

貴陽副市長林剛更向全社會誠懇道歉，並表示堅決遏制重特大事故的發生，統籌做好疫情防控和安全生產各項工作。

因為防疫不力，貴陽多名幹部被免職，貴陽市紀委監委網站18日通報8起在疫情防控工作中不負責任、不正確履職問題。