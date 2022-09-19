要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

這陣子中國電視劇執行「五不政策」，其中一項就是「禁止起用整容藝人」，幾名疑似「變臉」的藝人被點名，日前抽菸影片在微博上瘋傳的Angelababy （楊穎）直接被列為「危險人物」。

綜合媒體報導，這陣子電視劇組被發布「五不政策」，包括「軍旅劇不能拍愛情題材」、「藝人不允許用英文名，要使用身分證的真名」、「古代服裝要嚴格按照歷史，不能過於美化及誇張」、「嚴格挑選真面目演員，不可起用整容藝人」及「嚴格監督藝人納稅申報，名下開設之公司都要謹慎查核」。

黃曉明被點名整容過。(取材自微博)

其中一項就是先前知名編劇汪海林爆出有洋名的藝人需改回原名，而Angelababy就被影響，另一個就是「不可起用整容藝人」，不少人也聯想到Angelababy。

報導指出，有網民認為曾屢被傳整容的Angelababy恐受到新政策的影響，由於Angelababy入行前後樣貌差很大，多年來一直有傳出整容，她曾到醫院作醫療美容鑑定，但網民質疑「鑑定」欠缺公信力。

除了Angelababy，她的前夫黃曉明 、楊冪、王一博、張雨綺、以及有「四千年難得一遇美女」美譽的鞠婧禕等，恐成「危險人物」，將拖累工作。據悉，不少製作公司都有共識，一些主旋律劇集大有機會棄用曾傳整容的藝人，以免拍畢劇集後會出事惹禍或者受罰。 王一博被傳「變臉」過。(取材自微博)

據報導，這次新執行的政策只限於電視劇，因管理電影 的中宣部以及國家電影局暫時未有新安排。不過，也有不少人質疑「不可起用整容藝人」的「鑑定」公信力何來？