中網友批韓劇毒梟聖徒「辱華」韓網友譏：看盜版還敢講

張震在「毒梟聖徒」飾演心狠手辣的唐人街黑道大哥陳震。(圖：Netflix提供)

南韓 犯罪劇集「毒梟聖徒」（Narco-Saints）在Netflix 串流平台播映，雖然劇集深受觀眾歡迎，卻引起南美洲國家蘇利南不滿；許多疑似看過盜版 的中國網友批評，指該劇「辱華」、醜化中國人，不過這些評論傳回南韓，卻遭韓網友反嗆「看盜版還敢講」。

綜合媒體報導，「毒梟聖徒」是基於真實事件改編，劇情在描述一名南韓企業家，參加國家情報院的祕密任務，前往南美洲北部蘇利南逮捕大毒梟。因劇中描繪南美洲國家「蘇利南」治安敗壞、毒梟橫行而觸怒蘇利南國家政府，日前蘇利南的外交部長更表示，考慮對南韓製片商採取法律行動，捍衛國家的名譽。

據報導，「毒梟聖徒」劇中，由張震飾演的唐人街黑道大哥陳震，他行事狂妄，持惡行凶，甚至將仇家的屍體掛在唐人街牌坊示眾，行事極野蠻，中國網友不滿，指會造成中國人負面印象，留言批評「南韓非要醜化中國才能拍戲嗎？」、「韓劇裡的中國人從沒好角色」、「到頭來又是在吹美國爹」。

報導指出，由於Netflix在中國並沒有提供串流服務，南韓網民直指「明顯是看盜版」。另有人指「毒梟聖徒」的犯罪劇情中，同時存在南韓與中國人罪犯，並無偏頗角度存在，「中國網民實在太多事」、「別人也沒有預料給你看，有資格說三道四嗎？」，甚至有人譏笑「有種就抵制罷看啊！」