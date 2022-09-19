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河南694爛尾樓復工 50個已經竣工交付

中國新聞組／北京19日電
河南694個停工爛尾項目復工，今年已實現50個項目竣工交付。圖為一處建造中的建案。（中新社）
河南694個停工爛尾項目復工，今年已實現50個項目竣工交付。圖為一處建造中的建案。（中新社）

中國「爛尾樓」引發購房者發起停付貸款，地方政府力拚讓建商復工，避免釀成金融危機。河南當局表示，今年以來，推動694個停工爛尾項目復工建設，已實現50個停工爛尾項目竣工交付。

自7月底中央政治局會議首次提出「保交樓、穩民生」以來，中國多地陸續推出相關政策。鄭州是首個提出明確復工路徑的地方政府，其他城市陸續跟進。據中新周刊不完全統計，中國已有30多個城市、涉及10多個省分推出相關措施。

大河網報導，河南省政府新聞辦公室17日舉行記者會，重點介紹河南省落實國務院穩經濟接續政策措施有關情況。河南省住房城鄉建設廳黨組副書記、副廳長王藝在會中表示，目前在解決爛尾樓問題方面，建立「一樓一策一專班一銀行」機制，分類施策化解。

他說，今年以來，推動694個停工爛尾項目復工建設，實現50個停工爛尾項目竣工交付，200個項目配套設施得以完善，44.7萬套房屋辦理了不動產首次登記。此外，他表示，河南推動省級和鄭州市分別設立100億元（人民幣，下同，約3.19億美元）額度的房地產紓困基金，大力爭取國家政策性銀行專項借款，「支持已售逾期難交付住宅項目建設交付」，第一批專項借款50億元已下達鄭州。

其他方面還包括要求開發商籌資、瘦身自救；對抽逃資金涉嫌違法犯罪的，依法嚴厲打擊追討。河南公安機關已偵辦涉問題建案刑事案件69起。

據該報導，河南鄭州6日印發「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工保交樓專項行動實施方案」，明確要求10月6日前，全市所有停工問題項目實質性復工。當地政府祭出5項「保交樓」專項行動，涉及銀行、公安、法院、企業與縣市區工作。

此外，有位網友近日分享在浙江杭州買房經驗，他說他兩個月內看了100多套房，才下單簽約。有地產經紀表示，「還有看了幾百套房都沒下單的客戶呢。」他說：「現在一個買家，至少有15個經紀人為他服務。」

河南 復工 鄭州

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