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杭州論壇辦核酸盛世？ 官媒：低級紅高級黑 民眾覺得辣眼睛

中國新聞組╱北京18日電
2022核酸藥物產業高峰（杭州）論壇使用「核酸盛世」標題惹議。(論壇官方發布截圖)
2022核酸藥物產業高峰（杭州）論壇使用「核酸盛世」標題惹議。(論壇官方發布截圖)

各地不時傳出因疫情靜態管理，動輒全民核酸檢測。日前上海人在颱風侵襲時，冒著風雨做核酸引發民怨，而一個「2022核酸藥物產業高峰論壇」預定在11月初舉行，論壇主題為「核酸盛世今宵會‧共洽產業未來觀」，其中「核酸盛世」一說則惹來批評，民眾覺得這四字非常「辣眼睛」，官媒也斥這是「低級紅、高級黑」，但文章當日即被下架，該論壇已悄悄將主題更改。

香港明報報導，新京報在題為「『核酸盛世』不過是又一場低級紅、高級黑」文章中稱，一場行業性論壇，卻引起普通公眾的關注，究其原因，無外乎論壇主題裡的「核酸盛世」一說引起了公眾的牴觸情緒，尤其是本該敬佑生命、救死扶傷的醫藥健康行業。

據報導，該評論說疫情至今已近三年，核酸檢測也常態化。人們盼望疫情早日結束，此時提出「核酸盛世」顯然不合時宜，「沒有考慮公眾情感，挑逗甚至傷害了公眾情緒」。文章稱，公眾想迎來的「盛世」，是疫情結束，是生活如常。業者這種「核酸盛世」，則是自我美化，牟取利益。

另據自由亞洲電台報導，文章指根據發布於2019年的「中共中央關於加強黨的政治建設的意見」文件，要求黨員要以「正確」的認識、「正確」的行動做到「兩個維護」，不得搞任何形式的「低級紅」、「高級黑」，不允許對黨中央「陽奉陰違做兩面人、搞兩面派、搞偽忠誠」，其中「自我美化、弄巧成拙」的「唱高調」，就是定義的「低級紅」、「高級黑」形式之一，而「核酸盛世」的標題就正好符合。

報導稱，該評論指論壇主辦方將主題定為「核酸盛世」，恐怕是片面將謀取公司利益、發展公司業務放在首位，在新冠疫情背景下，核酸藥物產業肩負重要使命，同樣需要將社會責任前置，而非僅有動輒「千億」、「盛世」的行業利益衝動。個別企業借核酸檢測匆忙入局，甚至動「歪腦筋」以非法牟利，則更需警惕。

受到激烈抨擊之後，論壇已悄悄將主題更改為「核酸英才今宵會·共洽產業未來觀」，而新京報的文章也被下架。

各地不時傳出因疫情靜態管理，動輒全民核酸檢測。圖為四川成都「封城」，民眾排隊做檢...
各地不時傳出因疫情靜態管理，動輒全民核酸檢測。圖為四川成都「封城」，民眾排隊做檢測。（歐新社）

疫情 檢測 香港

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