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相隔16天再出任務 「神14」又出艙 2航天員太空互拍

中國新聞組／北京18日電
9月17日，神舟十四航天員相隔16天再度出艙，完成兩項首次，圖為蔡旭哲（上）、陳冬（下）同時在艙外操作的畫面。（新華社）
9月17日，神舟十四航天員相隔16天再度出艙，完成兩項首次，圖為蔡旭哲（上）、陳冬（下）同時在艙外操作的畫面。（新華社）

距離上次出艙僅16天，神舟十四號航天員蔡旭哲、陳冬17日13時35分先後出艙，執行安裝問天氣閘艙艙外助力手柄，以及艙外救援驗證任務。「03已出艙，感覺良好」首次出艙的蔡旭哲在太空揮手示意，並與陳冬「太空互拍」。歷時約5小時後，任務圓滿完成。

央視新聞報導，這次出艙距離上次只過去16天，以往的航天員乘組在軌六個月期間執行的兩次出艙活動，每次間隔大約一個多月。

航天科技集團五院總體設計部專業副總師潘順良指出，兩次緊密的任務所驗證的常態化出艙是空間站必須具備的能力，要想做到就需要航天員與飛控人員熟練掌握出艙各項準備工作。

本次出艙活動有兩個「首次」，分別是首次安裝問天氣閘艙艙外助力手柄，以及首次進行艙外救援驗證。

航天員出艙活動期間，先後完成了艙外助力手柄安裝、載荷回路擴展泵組安裝、艙外救援驗證等任務，全過程順利圓滿，進一步檢驗了航天員與小機械臂協同工作的能力，驗證了問天實驗艙氣閘艙和出艙活動相關支持設備的功能性能。

艙外救援驗證是此次出艙活動中最具挑戰的任務，蔡旭哲模擬失去行動能力，陳冬將他拖回出艙口。陳冬要防止自己飄走，更要防止失能的蔡旭哲飄走，他需要一邊拉著蔡旭哲一邊倒騰安全繩回到艙內。

航天員中心航天員系統副總設計師王春慧指出，兩個人連接方式怎樣是最合適？移動過程該怎麽拖拉，使被救的航天員不至於磕碰？如何倒騰這些扶手是最高效的、最可行的？都需要在艙外進行驗證。

報導指出，130公斤重的艙外航天服，是航天員執行出艙活動的鎧甲。它是一個微型航天器，充上一定的壓力後，可以保護航天員的生命安全，抵禦外太空的高低溫、強輻射等。

航天員中心艙外航天服總體主任設計師廖前芳指出，服裝胸前的電控台設備就是「大腦」所在，是電氣系統的核心，上面有服裝泵、加電、風機、照明、電台開關等。電控台左下方的液溫手柄可以調節航天服內部溫度的舒適性，緊挨著液溫手柄的就是供氧和應急設備的開關。

這件「飛天戰袍」在服裝胸前一些設備上的文字標識是反的，因為航天員通過面窗看設備有視野盲區，可以透過手套上的反光鏡來觀察。

據此前消息，中國今年底將正式完成空間站建設任務，屆時中國空間站三艙將形成T字基本構型，以完全體的形式出現在世人眼前。

9月17日，神舟十四航天員相隔16天再度出艙，完成兩項首次，圖為航天員蔡旭哲出艙...
9月17日，神舟十四航天員相隔16天再度出艙，完成兩項首次，圖為航天員蔡旭哲出艙畫面。（新華社）

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