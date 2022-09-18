黑龍江重金救生育 設籍大興安嶺第3孩擬補貼2萬

中國的生育率直降，每個孩子都成了家庭的寶貝。圖為一對父子在天安門廣場上玩。（中新社）

為挽救日趨低迷的出生率，中國各地競相祭出獎金促進生育率。雲南為第2、3孩發放2000元及5000元（人民幣，下同，約717美元）一次性生育補貼，並保障產假、護理假、育兒假、哺乳假政策落實。黑龍江大興安嶺也研議為第三孩發放2萬元補貼，該政策雖然尚在徵求意見階段，但高額補貼已經引起網友注意。

澎湃新聞報導，黑龍江省大興安嶺地區行政公署日前發布「大興安嶺地區關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的工作方案」的徵求意見稿。內容規定，設籍大興安嶺且在當地工作生活的夫妻，生育第3孩即給予一次性獎勵金2萬元。

同時，生育的第3孩每月還發放500元育兒補貼，而第2孩每月也發放300元，直到孩子滿3周歲。

此外，婦女生育第2孩可享受生育獎勵假270天，生育第3孩可享受生育獎勵假330天；其配偶也可享受獎勵陪護假30天。而上述若遇特殊情況可適當延長，假期工資照發，不影響聘任、工資調整、職級晉升。而孩子在哺乳期，母親享受每天2小時哺乳假（含人工餵養）。

這一方案還設立帶薪育兒假，鼓勵各單位每年給予育有未滿3周歲子女的夫妻雙方各10天的父母育兒假。第2孩在3周歲前父母享有每月2天帶薪育兒假，第3孩在3周歲前父母享有每月3天帶薪育兒假。同時鼓勵育兒假在夫妻間分配，引導夫妻雙方共休育兒假。

雲南省政府16日公布「關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施方案」，針對2023年1月1日至2025年12月31日誕生、且設籍雲南的第2、3孩家長，分別發放2000元及5000元的一次性生育補貼。

同時，雲南每年還將對生育第2、3孩的家長發放800元的育兒補助。而父母若為新生兒購買意外傷害險，也將給予每名新生兒每年50元的補貼。

方案也提出，對企業為女性員工產假期間繳納的社會保險 費給予適當補貼。對學校、醫院等女性員工比例較高的用人單位，保障產假、護理假、育兒假、哺乳假等政策落實。為因生育中斷就業 的女性提供免費再就業培訓指導，優先安排公益性工作崗位，並按規定給予自主創業者扶持等。