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大基金再掀波 又一高管被查 3上市公司：不影響經營及財務

中國新聞組／北京18日電

中國中央紀委國家監委網站16日發布消息，國家開發銀行管理企業副總裁任凱，正接受審查調查；任凱擔任董事、執行董事的的中芯國際、三安光電及長電科技三家上市公司，當晚也先後發布公告回應。此外，任凱還擔任華芯投資管理任公司副總裁。在此之前，已有6名大基金相關高管被調查。

成都商報報導，中芯國際、三安光電及長電科技公告均稱，任凱正接受調查無法正常履職，因他不參與公司日常經營管理，該事項不會對公司生產經營、財務狀況等產生影響。

2014年9月，國家集成電路產業投資基金（大基金）設立，華芯投資是發起人之一，也是大基金唯一管理人以及大基金二期的管理人之一。據報導，大基金成立，是為重點投資集成電路芯片製造業，兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產業，發起人為國開金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動、上海國盛、中國電科、紫光通信、華芯投資。

自2021年年底開始，芯片圈掀起反腐風暴，在任凱前，已有6名大基金相關高管被查，包括華芯投資原副總裁高松濤、國開發展基金管理部原副主任路軍、大基金總經理丁文武及華芯投資原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆及 投資二部原總經理劉洋。

投資 風暴

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