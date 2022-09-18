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內憂外患 中國3470家芯片業倒閉 前8個月超過往年全年總數

記者葉文義／綜合報導
2022年1月至8月，中國註銷晶片相關企業已達3470家，超過往年全年總數。（新華網）
2022年1月至8月，中國註銷晶片相關企業已達3470家，超過往年全年總數。（新華網）

隨著新冠疫情反覆、消費需求低迷等因素，中國晶片企業撐不住，企業徵信機構「企查查」資料顯示，今年1月至8月，中國註銷晶片相關企業已達3470家，超過往年全年總數，中國半導體投資嗅出「寒冬」跡象。

科技資訊平台鈦媒體分析指出，當前中國晶片半導體與積體電路產業處於「內憂外患」的關鍵時刻，晶片投資熱潮恐加速消退。

中國現存晶片相關企業（企業名稱、經營範圍含晶片的相關企業，許多並無實際晶片業務）高達14.29萬家。今年上半年，中國本土CPU晶片研發商「啟靈芯」以及蜂窩IoT無線通訊晶片設計公司「諾領科技」接連倒閉。《財經》雜誌近期發布一篇題為「為什麼大部分國產晶片公司將倒閉？」文章指稱，前兩年，晶片創業融資很容易，錢又多，花錢大手大腳，高價挖角同行，導致行業成本快速升高。所以，做晶片越來越燒錢。建議現在晶片公司創業者省著花錢，因為資本的寒冬來臨了，不該花的地方要節約下來。

根據上海科創板上市的一個選項要求，預計市值不低於人民幣15億元（約2.15億美元），最近一年營業收入不低於人民幣2億元（約2868.4萬美元），且最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入的比率不低於15％。但沒有盈利要求，也因此，中國大陸一些為上市而上市的晶片創業公司。如果不能成功上市，這些公司就會倒下。

風險投資、私募股權和併購研究機構PitchBook在9月6日最新發布的《2022年上半年大中華區風險投資報告》顯示，2022年上半年，大中華區風險投資活動已大幅下降，前六個月總額僅為286億美元，比去年上半年560億美元減少近50％。主要原因是監管、供應鏈問題和宏觀經濟挑戰。

其中，2021年，美國投資者在中國AI行業參與115筆交易，總額達98億美元，創2017年以來的最高水準，而晶片半導體領域投資達28.2億美元。但到了2022年，美國風投在中國晶片半導體領域的投資額僅為8億美元（截至6月17日）。

這意味著，隨著拜登政府對中國晶片半導體領域的打壓，以及更嚴格控制美元基金投資流向中國科技行業，加上全球經濟放緩導致科技股大跌，讓美國對中國風險投資的興趣驟降。

晶片 投資 拜登

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