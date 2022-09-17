長沙電信大樓大火 親歷者：火太凶 10分鐘燒到高層

湖南長沙市中國電信大樓16日下午發生火災，湖南消防通報稱，經初步偵察現場為大廈外牆起火；圖為大樓明火已撲滅。（中新社）

位於湖南省長沙市芙蓉區的中國電信大樓16日下午傳出火警，據逃出火海的民眾表示，逃出約十分鐘，火就燒到了高層。中國電信大樓曾號稱「湖南第一高樓」，是長沙第一棟突破200公尺的高樓。

綜合媒體報導，事發時，電信大樓一層的手機 店還在營業，親歷這一幕的工作人員小莉稱，附近有人大喊著火，他們才匆匆逃了出來，「逃得太快了，門都沒有來得及鎖，我們現在還在附近等待。」

「火大概是從四、五層的外面燒起來的，具體不是很清楚」，小莉心有餘悸地表示，他們逃出來約十分鐘，火就燒到了大樓高層，燒得太凶了。

距離大廈30多米遠的郭先生說，下午3時多，他在本地群裡看到電信大樓著火的視頻，隨後，他從窗戶裡看到，黑煙已經飄到了空中。「好像先是樓外的空調外掛機起火，接著火就往上冒，玻璃遇熱爆炸，碎碴一直往下掉」。

小莉表示，一些人的手機在火災發生時失去信號，影響正常使用。在中國電信官方微博 評論區，一些長沙網友同樣表示，電信卡無信號、打不通電話。

報導指出，值得慶幸的是，剛開始起火的地點，是大樓的其中一面外牆，因此大樓內人員迅速撤離，火勢撲滅後無任何人傷亡。對此，也有網友公布當時在辦公室內視角的影片，只見拍攝者喊了一句「我X」，接著不斷重複「中了中了中了中了」。

依據該影片畫面，當時從辦公室看出去，明顯可看見火光閃現，還有大量濃煙從窗外竄入，現場的座位也都已經空了，恐怖的畫面令人感到絕望。

據報導，火災一直是超高層建築的重大威脅，而高樓滅火也是世界性難題。荷花園電信大樓高218米，是典型的超高層建築。有消防人員指出，摩天大樓疏散路徑、疏散寬度有限，很多時候得依賴建築內部自動消防設施滅火，或者集中到避難層等待救援，有時還需要動用直升機滅火。一旦摩天大樓發生火災，極易形成強烈的「煙囪效應」，人員疏散、逃生、滅火工作將會相當困難。

今年7月，中國國家發改委發布的「十四五」新型城鎮化實施方案中提到，嚴格限制新建超高層建築，不得新建500米以上建築，嚴格限制新建250米以上建築。