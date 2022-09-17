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8月景氣回暖 中國青年失業率微跌

中國新聞組／北京17日電

中國國家統計局昨公布多項8月宏觀經濟數據。其中，8月規模以上工業增加值年增4.2%，較7月回升0.4個百分點，優於市場預期，表明中國經濟復甦趨勢保持，此前四川、重慶乾旱供電緊張以及疫情的相關影響有限。

中國國家統計局數據顯示，8月社會消費品零售總額年增長5.4%，比上月加快2.7個百分點，表現亦優於市場預期。今年1至8月，社會消費品零售總額28兆2560億（人民幣，下同，約4兆482億美元），年增0.5%，累計增速由負轉正。

分析指出，中國8月局部區域水電供應偏緊，鋼鐵等行業表現低迷等對工業產出構成一定擾動，但此次供電緊張時間相對短，工業重鎮影響相對小。

今年1至8月固定資產投資年增5.8%，高於市場預期的5.5%。然而，1至8月房地產投資下降7.4%，延續1至7月的跌幅，凸顯出房地產行業景氣持續承受壓力。

中國國務院新聞辦發布8月份國民經濟運行情況指出，8月份16至24歲年齡層的失業率為18.7%較7月微降，雖然多個數據指標較7月好，但房地產市場仍承壓，房價下降城市數目增。

據國家統計局數據，1至8月全國城鎮新增就業898萬人，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月下降0.1個百分點，16至24歲的失業率為18.7%，較7月下降1.2個百分點，25至59歲的失業率為4.3%，與7月持平。31個大城市的失業率為5.4%。

受疫情衝擊中國今年青年失業率一度創新高，16至24歲的失業率由2月的15.3%上升至7月的19.9%，直至8月才微降。全國城鎮失業率也由2月的5.5%上升至4月的6.1%，之後逐步下降。

31個大城市城鎮的失業率也由2月的5.4%上升至5月的6.9%，是今年迄今最高，之後才緩慢下降至7月的5.4%。全國25至59歲人口的調查失業率於4月時升至5.39%，其後逐漸回落。

房地產 疫情 投資

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