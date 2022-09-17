否認收入千萬 「羊了個羊」創始人：應付攻擊 只盼降溫

微信小程序遊戲「羊了個羊」突然暴紅，被指收入上千萬。（取材自微博）

最近在中國火熱的消除遊戲「羊了個羊」霸占熱搜，在各社交平台頻頻刷屏。創始團隊、簡游科技創始人張佳旭表示，網傳的千萬收入是假的，除了應對攻擊，就是希望熱度能降下來，現在大家都在對我們之前所說的內容做過度解讀。

香港 明報報導，網路流傳一張截圖顯示，「羊了個羊」小程序9月14日收入達到468萬餘元（人民幣，下同，約67萬美元），而本月收入也高達2565餘萬元。對此，騰訊創辦人馬化騰在相關朋友圈下面評論指，「核實了是PS偽造的。」

隨著遊戲火紅，該遊戲卻面臨了抄襲、通關難等諸多質疑，據紅星新聞報導，針對此前「日入百萬」的傳聞，製作人張佳旭稱，圖片是假的，「我們遊戲為了用戶體驗沒有加Banner廣告和插屏廣告，所以收入的截圖根本不對，而且火的時間也湊不過這個總收入。」

面對網友「第二關不可能通過」的質疑，張佳旭回應稱，遊戲機制是每天就一大關，第二天重置，初衷是希望玩家可以更加地輕鬆，「第二關可以過。」

有不少網友指出，羊了個羊疑似抄襲另一款匹配遊戲3 tiles，被指玩法一模一樣。但也有網友認為，多層連連看遊戲玩法均相似，不構成抄襲。

對此，北京 簡游科技有限公司相關負責人否認「羊了個羊」抄襲「3tiles」。該負責人表示，「羊了個羊」遊戲使用的是最基礎的遊戲玩法，如果「連成三個」的玩法就算抄襲，那這樣的遊戲也太多了。並表示公司不會對此理會，用戶自然有自己的判斷。

綜合媒體報導，「羊了個羊」暴紅最早可以追溯到9月8日，有玩家發帖稱「有任何一個人不玩『羊了個羊』我都會傷心的」。截至9月15日，微博 「羊了個羊」話題有23億次閱讀。不過，暴紅不到三天，已有玩家火速棄Game，表示已被第二關「氣瘋」，並找到更好玩的替代版遊戲。

在無數玩家體驗裡，有凌晨2點熬紅的眼，有氣憤的罵；有破解的攻略、背熟的廣告台詞，也有一次次槽位已滿後，再次嘗試的決心。

有人從「羊了個羊」裡參透人生「牌面很複雜，困難一層接一層，槽位只有那幾個，但誰都不想就這麼算了」。