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42層長沙電信大樓 慘燒成火柱 10天前曾公告消防維修招標

中國新聞組／北京17日電
湖南長沙中國電信大樓16日下午發生火災，火勢蔓延至整棟數十層，人員傷亡情況不明。（取材自微博）
湖南長沙中國電信大樓16日下午發生火災，火勢蔓延至整棟數十層，人員傷亡情況不明。（取材自微博）

湖南省長沙市中國電信大樓16日下午3點左右驚傳火警，高達數十層的大樓劇烈燃燒，黑煙不斷竄出，火光直衝樓頂，大量帶火物品墜地。有目擊者稱，聽到樓內有爆炸聲響，所幸經過搶救，明火已經熄滅，但是具體傷亡情況仍未明確。

綜合媒體報導，長沙中國電信大樓火勢既快且猛，網路社群盛傳，大樓應急電源處存放35噸柴油備用發電，可能是事故主因。長沙此前因為供電緊張，已數度祭出限電，許多大樓被下令關閉空調。

有外界推測，這場火警之所以會迅速蔓延至整棟大樓，可能是與外牆的保溫材質有關係，牆體如果使用泡沫塑膠填充物，一旦起火，火勢就會迅速蔓延，安全風險相當高，至於詳細起火原因，則待當局調查。

這起火災還造成長沙通訊中斷。當地多名用戶反映，電話無法接通，行動網路無法訪問。

起火大樓位於長沙市東二環，由中國電信集團有限公司修建，2000年建成，地上42層、地下2層，曾以218公尺的高度成為長沙首座突破200公尺的樓宇，是當地標誌性大樓之一。

長沙市消防救援支隊指揮中心接到報警後，支隊立即調派17個消防站、36輛消防車、280名指戰員到場處置，支隊全勤指揮部遂行出動。

據中國天氣網湖南站資料顯示，未來三天湖南有較大範圍高溫天氣，乾旱持續發展。

多支網路影片顯示，長沙中國電信大樓先是低樓層失火，火勢迅速向上延燒，數十樓層陷入火海冒出濃濃黑煙，目擊者表示聽到明顯的爆炸聲。不過主要失火處是大樓其中一面外牆，大樓內部人員得以迅速撤離。

據大廈周邊一戶商家介紹，16日下午3時多，大概在大廈7、8層樓位置的空調外機出現明火。「因為每層空調外機方向一致，火順著空調外機著到最上面。」該商家還聽到巨大聲響，並有碎片墜落，商家門口的兩台汽車被點燃。

此外，發生火災的長沙電信大廈，10天前曾發布消防維修招標公告；招標公告內容顯示：「荷花園大廈由樞紐樓以及東西附樓組成，樞紐樓地上共42層，地下兩層，屬於超高層建築。目前荷花園大廈消防設備存在超期運行、部分設備設置不符合現行國家標準規範，火災報警系統、防排煙系統仍存在較大的安全隱患。」該項招標預估總金額逾440萬元人民幣，火災來得突然，網友表示，這棟大樓「招標來不及了」。

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