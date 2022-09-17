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團購買房熱 中國各地出清庫存屋

記者葉文義、戴瑞芬／綜合報導
中國各地為去化房地產庫存，正流行推出「團購買房」優惠政策。(取材自新華網)
中國各地為去化房地產庫存，正流行推出「團購買房」優惠政策。(取材自新華網)

中國各地為去化房地產庫存，正流行推出「團購買房」優惠政策。近日，浙江諸暨市就發布一系列房市新政，涉及加大住房公積金支持力度、實施契稅補貼、下調首付比例、鼓勵房企開展團購優惠等。其中，對團購5套及以上商品住宅的，可以給予房價5％以內優惠；對團購10套及以上的，可以再給予房價8％以內優惠。

據每日經濟新聞不完全統計，自今年6月以來，已有太原、中山、瀋陽、桐廬、銅陵、普洱、巴中、黃岡、長春等多地發布了類似政策。

比如湖北黃岡對20人以上團購承諾不低於個人總房款3％的優惠。浙江桐廬在備案價打折後價格基礎上，對一次性購買10套及以上商品住宅的再下浮優惠3％；對一次性購買20套及以上的再下浮優惠5％。

浙江淳安則提出房地產企業以建案為單位，對「活動房源池」內的團購新建商品住宅給予鎖定價再下浮的優惠，其中團購5套及以上的下浮2％；團購10套及以上的下浮3％；團購20套及以上的下浮4％；團購50套及以上的下浮5％。

四川眉山也表示，根據一次性團購數量在30、50、100套以上的，給予3至5%優惠。

值得注意的是，還有城市同時明確，團購商品住房與開發企業協調達成的優惠價格，不計入商品房備案價格跌幅比例範圍。這也意味著，這不算違背「樓市限跌令」。

從推出團購的城市來看，大都是三、四線城市，即使有長春、太原這類省會城市，也是今年市場熱度低，去化難度大的區域。

另外，8月中國70個大中城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格比上月下跌的城市分別有50個和56個，均創今年以來新高。儘管各地大推團購買房、一人購房全家幫、甚至連西瓜、水蜜桃都可以換房變相降價，但樓市低谷盤旋，關鍵原因在市場對於爛尾樓的擔憂情緒仍未緩解。

中原地產首席分析師張大偉表示，爛尾樓事件疊加近期疫情波動，購房者入市更加謹慎，導致8月房價下調城市數量明顯增加。雖然地方政府已出台了不少利好買房的政策，但效果不佳。

開發商拿地和新開工意願均較低，分析師認為，核心原因在於資金壓力。市場評估，短期內房市可能會繼續探底。

房價 房地產 爛尾樓

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