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95後北大美女博士被質疑學歷 曬學生卡澄清

中國新聞組／北京16日電
廖琳成為第一批95後大學老師。（取材自九派新聞）
廖琳成為第一批95後大學老師。（取材自九派新聞）

廖琳成為第一批95後大學老師，因年輕漂亮的外形走紅。在她身上有許多標籤：畢業於北京大學光華管理學院、95後博士、高顏值大學老師。她說，從學生到老師，第一感覺是「緊張」，會擔心自己和同學們有隔閡，會緊張自己詞不達意。第二個感受是「責任」，自己有責任為同學們答疑解惑，希望自己能不忘初心。

來源：YouTube

九派新聞報導，江西贛州人的廖琳2013年考上大連理工大學，2014年，她加入學生會、參加跳舞比賽、健美操比賽、也獲得了一些獎項，還參與了支教項目、志願活動。2015年，她下定決心要保研，每天泡在圖書館學習，參加各種比賽、考雅思。最終獲得北大光華的直博資格。

在北大的第一年，廖琳的大部分時間都在博士生工位上學習。她說，「我始終覺得，自信、努力、上進是女孩最好的禮物，它讓你溫柔又有力量。那些你所吃過的苦，都是你去看世界的路」。

女博士總會被貼上「大齡」、「第三類人」、「剩女」的標籤。廖琳認為，許多優秀的女性正在科學領域發著光。不要去管外界說什麼，也不要禁錮在社會的固有觀念中。

廖琳曬出了自己的學生卡、校友卡、教工卡回應質疑。（取材自九派新聞）
廖琳曬出了自己的學生卡、校友卡、教工卡回應質疑。（取材自九派新聞）

網路上對於她的學歷、能力也受到不少質疑。有網友稱，其故意掩蓋本科學校名稱，博士為交錢就可以讀的項目，博士論文內容有水份。

對此，她曬出了自己的學生卡、校友卡、教工卡回應。她表示，目前任職單位是北京物資學院，沒有刻意遮掩學歷，更沒有歧視。本科卡因已經遺失，所以無法展示，不露出單位名稱是為了保護隱私

有一些本科時的同學說，她讀研後就變壞了，不愛學習了，甚至造謠廖琳的導師也不喜歡她。後來他們聽說她論文發出來後，就沒再說過閒話。廖琳說，遇到非議和謠言都很正常，但最好的反擊方式是讓自己變得更好，更有實力。

廖琳說，遇到非議和謠言都很正常，但最好的反擊方式是讓自己變得更好，更有實力。（取...
廖琳說，遇到非議和謠言都很正常，但最好的反擊方式是讓自己變得更好，更有實力。（取材自九派新聞）

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