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被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

退休太無聊…52歲讀大學：寢室同學都喊我哥

中國新聞組／北京16日電
湖北輕工職業技術學院52歲大學新生魯新林報到，被老師輪流查看錄取通知書。（取材自九派新聞）
湖北輕工職業技術學院52歲大學新生魯新林報到，被老師輪流查看錄取通知書。（取材自九派新聞）

「家長請留步，學生進去就行了」，魯新林解釋，「我就是學生，我是來報到的」。52歲的魯新林成為湖北輕工職業技術學院的大一新生，來到學校竟被老師輪流查看錄取通知書。對於他活到老學到老的精神，不少網友給他鼓勵，「很棒，想做什麼就做什麼，與年齡無關」。

來源：YouTube

九派新聞報導，魯新林本身是80年代的大學生，因為身體原因去年10月從單位提前退休，備戰高考，一次就考上了。

魯新林表示，「我不想退休後每天打太極、釣魚，想再當回學生，於是參加高考」。他今年參加高考拿了411分，對於這個成績魯新林並不滿意，決定將來要專升本。

他也希望可以活的更充實些，「給女兒做個榜樣，年輕人更要堅持終身學習」。魯新林的女兒還把自己以前高中的課本和學習資料給他。

魯新林（中）和他的室友。（取材自極目新聞）
魯新林（中）和他的室友。（取材自極目新聞）

魯新林成為該校歷史上年紀最大的新生，但也有人質疑他，「浪費教育資源，應該把機會留給年輕人」。魯新林回應，被人質疑浪費資源是一種誤解，原因有二：很多大專高職院校完不成招生計畫；國家倡導學習型社會。

魯新林說，目前還沒正常上課，因為按照防疫政策，到學校後要在寢室隔離三天，現在還在隔離。和比自己孩子還小的同學待在一起，很習慣，和室友相處愉快，「我不讓室友喊我叔，他們都喊我哥呢」。

魯新林在整理宿舍裡自己的床位。（取材自九派新聞）
魯新林在整理宿舍裡自己的床位。（取材自九派新聞）

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