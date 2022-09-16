台灣女憑「清朝地址」 找到漳州祖先家鄉：好感動

賴賴發布貼文截圖。（取材自紅星新聞）

台灣女孩賴賴日前在社群網站 上表示，自己靠著一個300年前的地址，在網友的幫助下，找到自己的祖籍，「對上名字的那一刻，真的好感動，斷了300多年的線，瞬間再度連接了起來」。

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紅星新聞報導，賴賴說，自己在北京 工作四年，今年中秋節計畫去福建廈門旅遊，父親得知後，「給了我一個清朝時候的地址，讓我有機會去祖先待過的家鄉看一下」。

這個地址是福建省漳州府平和縣深田爐溪社，但賴賴通過地圖查詢卻一無所獲，「因為這個地址差不多是300多年前的一個地址」，只好發布在社交平台上尋求幫助。

有網友說，平和現在有蘆溪鎮，有可能是這裡；又有網友稱，「深田」為「心田」的閩南語發音，故「深田」應為清代平和縣心田鄉（或指深田堡），心田鄉大致在今坂仔鎮域內，猜測爐溪社為當時的村社。另據賴氏大族譜記載，赴台賴氏大多為平和縣心田賴氏，建議可前往心田賴氏在坂仔鎮建造的心田宮問詢、訪祖。

賴賴說，綜合族譜和網友們提供的信息，大致確定是在蘆溪或坂仔鎮的心田村，「後來有一位平田縣的網友，把此事告訴了心田村的居民，得知確實心田村的居民大部分都姓賴，我們就覺得這邊可能性大一點」。

於是，中秋節假期期間，賴賴去了漳州心田村，「當地村委會聯繫上我之後，也熱情地幫我們聯繫賴氏家廟的秘書長和會長」。賴賴說，經過核對比較，心田村有93個從清朝康熙年間遷徙到台灣的賴氏祖先。

「我們那個祖先就在名單裡面」，賴賴說，「對上名字的那一刻，真的好感動」。