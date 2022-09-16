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35年前浙江6船員遭拋屍 憑關鍵血痕破案 88歲前科長：可安心睡覺

記者廖士鋒／綜合報導
35年前浙江舟山的6名船員遭殺害拋屍命案，近期獲得破案。（取材自「浙江公安」微信公眾號）
35年前浙江舟山的6名船員遭殺害拋屍命案，近期獲得破案。（取材自「浙江公安」微信公眾號）

浙江近日破獲一起懸案，是1987年舟山6位船員的離奇命案，時隔35年後，在船員休息的「鱉殼」找到關鍵血跡，終於抓獲嫌疑人破案。

浙江省公安廳、舟山市公安局，16日聯合召開「『1987.3.20』舟山定海摘箬山特大命案積案偵破工作新聞發布會」，說明偵辦案件的過程。據浙江省公安廳微信公眾號消息指出，兩名犯罪嫌疑人蔣某某、薛某某，於9月7日先後在麗水、寧波被警方抓獲。經審訊對搶劫殺害船員並拋屍大海的犯罪事實供認不諱。

消息稱，1987年3月20日下午，舟山市公安局定海區分局接到群眾報案：定海盤峙鄉摘箬山島火油坑海灣停靠著一艘可疑船舶（「浙岱漁6141」，船長約10米），自18日以來無人出入。經警方勘查發現，船艙內有多處血跡和鈍器敲打痕跡，船上6名男性船員失蹤，6人攜帶的貨款下落不明。

當地警方以特大搶劫殺人案為方向開展偵辦。但是由於該案件被害人遺體下落不明，且限於當時偵查條件和刑事科學技術手段，案件偵查工作未取得突破性進展。經反復現場勘查和提取試驗，刑事技術人員從進入船員休息的「鱉殼」門檔上提取到一枚血痕跡。

破案的關鍵發生在2022年8月31日晚間10時，當時正值夏季治安打擊整治「百日行動」，經公安部、省、市、區四級公安機關聯合技術攻堅，認定現場提取的血痕跡與寧波寧海籍男子蔣某某的痕跡同一，蔣某某有重大作案嫌疑，案件取得重大突破，並逮捕另一嫌疑人薛某某。

據指出，當年他倆為了還賭債，商量要「搞點錢」，看中海鮮交易大量的現金，於是在碼頭蹲點物色作案物件。期間以販運漁獲為名，找上被害船老大，準備了作案工具上船。船駛出後待到後半夜，他們擇機將船上6人殘忍殺害。事後，他們拋屍大海，本想趕緊駕船逃跑，不料船擱淺在摘箬山島被發現。

當年偵辦案件的周兆康今年已88歲，他當時任舟山地區公安處第一任刑偵科科長，日前得知案件破獲時，指出「找了很久，沒能找到這兩個人，大家都很著急，心裡很難過。退休後我還常常夢到在破這個案子」，他指出，「現在可以睡個安心覺了」。

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