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低薪噩夢 博士後月薪5000元 還有人曬「1元」工資

中國新聞組／北京16日電
疫情推高失業率，年輕人為了工作皆「卷到不行」，圖為青海一場高校畢業生春季校園招聘會。(新華社)
疫情推高失業率，年輕人為了工作皆「卷到不行」，圖為青海一場高校畢業生春季校園招聘會。(新華社)

疫情就業產生不利衝擊的情況下，一張中山大學附屬第一醫院博士群聊截圖顯示，有臨床醫師月薪只有5000元，引起「博士後也成了廉價勞力？」熱議；另一項調查顯示，逾6成專科畢業生實際月薪低於人民幣5000元。低薪已成年輕人就業的噩夢。

據八點健聞報導，在138人群聊中，任職中山大學附屬第一醫院（中山一院）、2020級博士畢業生翁任楠表示，自己當月的工資只有8000元，翁質疑薪酬體系設計，群內有多位醫師附和，有神經科的醫師表示，自己8月只拿到了1塊錢，並附上銀行的流水截圖。

「1塊錢」工資立馬在網路引爆，醫師論壇上蔓延著醫生被剋扣工資的質疑，甚至傳出中山一院的醫保飛檢出現問題，罰款可能有1億元，所以剋扣博士後工資的言論。中山一院證實此事確有發生，主要翁任楠在中山一院並非正式員工，而是臨床醫學博士後。廣州市某三甲醫院醫師也表示，在醫院裡，規培生、進修人員、研究生、博士後都是不同的群體，跟本院職工有別，待遇也有區別。

據報導，多位受訪對象表示，「中山系的醫院，不缺博士後」，甚至有人說，「頂尖三甲醫院裡做臨床醫學博士後，你是不知道有多卷，做了博士後也不一定能留下來。」也就表示，「被選擇」的年輕人；也同樣的，面對著「高度內卷」的金字塔尖的競爭。

另一位受訪者葉蓁表示，「就是一個套路，進院後很容易淪為廉價科研勞動力。」即使有被當做科研廉價勞動力的風險，但愈優秀的博士生，愈願意像沙丁魚罐頭一樣，前赴後繼擠進頂級的三甲醫院裡。

另據「第一財經」報導，一項調查結果，與重點大學的本科生相比，專科生預期薪酬達成率較低，63.8%的畢業生預期月薪在5001至8000元，但已獲錄用通知的畢業生中，只有29.3%受訪者薪資達到這一區間，63.4%實際月薪低於5000元。

調查凸顯專科生低薪就業的問題，在認為只有在學歷越高才越容易找到好工作的心態下，逾3成專科生畢業後優先選擇是繼續深造。

表網友對這項調查表示，當前年輕人失業率快20%，就算本科生有5000元就相當不錯了；另有網友說，什麽都漲，只有工資降，體制內的帶頭競爭，體制外的瘋狂裁員，壓榨人工成本，最後除了企業誰也笑不出來。

就業 醫學 疫情

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