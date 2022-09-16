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人民幣大逃殺？中陷入「破7保衛戰」

中國新聞組／北京16日電
離岸人民幣對美元匯率跌破「7」整數關口。(取材自新華網)
離岸人民幣對美元匯率跌破「7」整數關口。(取材自新華網)

離岸人民幣對美元匯率16日上午兌美元跌破7.0關口為7.0057，為2020年7月以來首次。人行副行長劉國強指出，目前中國外匯市場運行正常，跨境資金流動有序，受美國貨幣政策的溢出效應雖然有影響，但是影響可控，專家指對人民幣而言，7是不祥之兆，中國陷入「破7保衛戰」 。

據台灣商業周刊研究員楊少強，至今年8月止，人民幣兌美元已連貶6個月，這次貶值除了反映近來美元升值，更顯示市場對中國經濟看法悲觀。

報導指出，人民幣大逃殺，還反映外資對中國投資將放緩。官方數據顯示外資匯入中國金額不斷上升，但據中國社科院和南開大學估計，有36.7%是中國本土企業海外過水投資，「金額至少被高估3成。」

另據北京日報報導，面對本輪貶值，人行在9月5日果斷出手，決定自2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8％下調至6％。人行副行長劉國強9月5日回應稱影響可控。

劉國強表示，人民幣並沒有出現全面的貶值。近期主要是美國加碼貨幣政策調整，在美元升值背景下，SDR籃子裡其他儲備貨幣對美元都大幅度貶值，但是和其他非美元貨幣相比，人民幣貶值幅度是最小的。

對於破7這一關鍵點位，中信證券聯席首席經濟學家明明對澎湃新聞指出，在強美元的大背景下，人民幣匯率是否破7這一關鍵點位已經沒有那麼重要，應理性看待國際形勢複雜多變下匯率的波動。

貨幣 匯率 投資

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