薪情不好？ 敦煌考古所招聘「一個都不來」

敦煌研究院考古研究所的招聘少有人問津。(取材自九派新聞)

今年中國國考報名人數突破200萬，報名比例達到68:1，但是對敦煌研究院考古研究所來說，近幾年招聘崗位增加但卻少有考公人問津，研究院所長張曉剛無奈的說「一個都不來」。分析指出，「遠看像逃難，近看像挖炭」，薪資待遇不高是考古工作招不來人、留不住人的主要原因。

九派新聞報導，根據文博招聘信息公眾號消息，敦煌研究院2022年發布了數次招聘信息。

2022年3月招聘信息顯示，招聘21人，均要求專技10級，學歷為博士研究生。4月則是要招聘石窟考古崗位1人，要求本科及以上學歷。

最新一次招聘信息是招聘美術雕塑 崗位1人，要求專技12級，碩士研究生學歷，標明要「雙一流」建設高校、全國八大美院畢業生。目前已經發布面試 通知，有12人通過初審進入面試。

對於招聘不順的現況，敦煌研究院考古研究所張曉剛所長坦言，「內地所招得多，更沒人往我們這來」，面對這樣的現狀，敦煌研究院也無可奈何。

紅星新聞評論指出，考古發掘現場頻上熱搜，但真正的考古崗位被人冷落，這種冰火兩重天的對比不能不說是一種尷尬。

其實，不只是敦煌研究院，考古人才急缺、考古工作和研究壓力越來越大，已經成為全國各級博物館和考古研究所面臨的共同現狀。張曉剛所長的一個「更」字，就是這種現象的反映。

從現實的就業情況來看，薪資待遇不高是考古工作招不來人、留不住人的主要原因。考古圈裡之前經常流傳著這樣一句自嘲的順口溜：遠看像逃難的，近看像挖炭的，仔細看像撿破爛的，回去一打聽，原來是考古工作站的。這樣的時代雖一去不復返，但一線考古的工作環境可見一斑。

據統計，作為考古學專業人才培養標竿的北京 大學考古文博學院，2018年碩士畢業生共20人，只有1人選擇去北京市文物研究所；博士生10人，僅2人選擇考古所，分別任職於中國社會科學院考古所、寧夏文物考古研究所。

這份統計數據暴露出考古行業的現實處境：一方面，田野考古一線急缺高素質人才；另一方面，田野考古一線的整體待遇對於高素質人才及其背後的家庭，缺乏吸引力。